不负春光美 沿黄育林忙

日前，在洛阳市孟津区会盟镇李庄村，村民正抢抓当前植树造林的黄金期，养护新培育的杨树幼苗。
日前，在洛阳市孟津区会盟镇李庄村，村民正抢抓当前植树造林的黄金期，养护新培育的杨树幼苗。
日前，在洛阳市孟津区会盟镇李庄村，村民正抢抓当前植树造林的黄金期，养护新培育的杨树幼苗。
今年以来，孟津区以积极创建省级森林示范村为契机，推动沿黄村落大力开展优质树苗培育工作，全力保障围村林、庭院绿化、四旁绿化、乡村绿道、休憩公园等建设，带动绿色富民和乡村绿化美化水平整体提升，助推黄河流域生态保护和高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 李玑 文/图）
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