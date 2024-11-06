今冬采暖季即将结束 停暖后要注意这些事项

随着两天延迟供暖进入倒计时，今冬采暖季将于今日24时正式结束，之后供热系统将进入设备维护保养阶段。那么停暖后，该如何保障供热设施后续良好运行？洛阳热力集团向热用户作出提醒。

（洛阳热力集团供图）

随着两天延迟供暖进入倒计时，今冬采暖季将于今日24时正式结束，之后供热系统将进入设备维护保养阶段。那么停暖后，该如何保障供热设施后续良好运行？洛阳热力集团向热用户作出如下提醒：

停暖后二次管网将采取满水带压状态的保护措施。由于系统处于带压保养状态，用户切勿擅自改动室内设施，以防漏水引发安全事故。

为了防止换热设备结垢，减缓管道内壁的氧化生锈，延长供暖管道及其设施的使用寿命，管道中的水是经过防腐处理的软化水。这种水质完全不符合生活用水标准，因此用户不应擅自改动采暖设施或使用管网中的水，以免造成不必要的损失。

停暖后，建议用户及时关闭室内供回水管的阀门，以便供热设施处于满水保养状态。同时，这也可以防止下一采暖季来临前注水试压时，因家中无人发生意外泄露现象。特别提醒用户，在下个采暖季开始时一定要记得打开阀门。

由于热胀冷缩的原因，家中供暖管道或暖气片上的阀门接口处容易出现松动、漏水现象。用户应关注家中用热设施，发现漏水及时联系供热专业人员维修处理。

为避免室内排气阀漏水，分户控制用户应在非采暖期关闭家中暖气立管上的排气阀。任何时候若发现室内有漏水现象，用户应及时关闭户内外进回水总阀门，以将漏水损失降到最小，并及时进行报修处理。新装修的业主，建议在室内入口处安装总阀，以便发生紧急情况时能及时处理。

供热结束后，室内温度会有所下降，用户可使用空调或其他方式调节室内温度，同时适当增加衣物做好保暖措施，谨防因停暖而引发身体健康问题。

另外，属于洛阳热力集团的直管用户，若发现漏水问题，可拨打24小时客服热线：63005678。(洛报融媒·洛阳网记者 郭瑛)