洛阳将新增25座24小时开放公厕

3月17日上午，在洛阳市瀍河区万隆游园公共卫生间，工作人员正在悬挂“24小时开放公厕”标牌，并安装免费厕纸机等便民服务设施。

3月17日上午，在洛阳市瀍河区万隆游园公共卫生间，工作人员正在悬挂“24小时开放公厕”标牌，并安装免费厕纸机等便民服务设施。 3月17日上午，在洛阳市瀍河区万隆游园公共卫生间，工作人员正在悬挂“24小时开放公厕”标牌，并安装免费厕纸机等便民服务设施。 “日前，瀍河区新增5座24小时开放公厕。预计4月1日前，我市将在原有的156座24小时开放公厕基础上新增25座，主要在主次干道、商场等人流量较大的地方。”洛阳市环境卫生服务中心有关负责人透露，牡丹文化节期间，洛阳所有公厕将延长服务时间至夜间12点，满足市民、游客如厕需求。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 彭晓丹 文/图）