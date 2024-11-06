点赞！洛阳一名高中生捡到10万元现金 迅速报警归还失主

近日，洛阳市民郭先生带着锦旗走进洛阳市第六高级中学的大门，师生们才知道该校高一学生徐一天捡到10万元现金寻找失主的事。

近日，洛阳市民郭先生带着锦旗走进洛阳市第六高级中学的大门，师生们才知道该校高一学生徐一天捡到10万元现金寻找失主的事。

3月8日晚，家住洛阳市涧西区世纪华阳小区的徐一天，在小区电梯内捡到10万元现金。面对巨额财物，徐一天第一时间选择了拨打110报警。很快，珠江路派出所民警赶到现场，并陪同徐一天前往监控室查看监控录像。

经过核实，这笔钱是该小区业主郭先生不慎遗失的。郭先生接到民警电话时对自己丢失现金一事还浑然不知，误以为这笔钱已经安全存放在家中。在民警的见证下，徐一天与郭先生完成失物交接，郭先生向徐一天连连致谢。

3月14日上午，郭先生带着锦旗和感谢信来到洛阳市第六高级中学，向该校赠送锦旗表谢意。当天，学校立即表彰了徐一天同学，并向徐一天颁发拾金不昧荣誉证书。该校相关负责人表示，成才之路，品性为基，该校始终坚持以立德树人为根本任务，致力于培养德智体美劳全面发展的新时代青少年，徐一天用实际行动展现了拾金不昧的高尚品质，是全校师生学习的榜样。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）