即将抓拍！涉及我市两个路口

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故。根据相关法律法规，交警部门恢复、启用一批交通技术监控设备。现向社会公示监控设备设置地点查处的道路交通违法行为。

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故。根据相关法律法规，交警部门恢复、启用一批交通技术监控设备。现向社会公示监控设备设置地点查处的道路交通违法行为。 刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故。根据相关法律法规，交警部门恢复、启用一批交通技术监控设备。现向社会公示监控设备设置地点查处的道路交通违法行为。 洛阳市公安局交警支队七大队在洛龙区恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处车辆违反禁令标志、不按规定停车的交通违法行为，公示时间为七日(2025年3月17日至2025年3月23日)，2025年3月24日起开始抓拍。 监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为 ①通衢路与兴洛东街交叉口东向西方向，抓拍：不按规定停车；违反禁令标志指示。 ②牡丹大道与学府街交叉口北向南方向，抓拍：不按规定停车。⑥