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历史性突破！洛阳姑娘勇夺拳击世锦赛冠军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.17 14:24
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　　3月17日凌晨，2025年国际拳击联合会女子拳击世锦赛在塞尔维亚落幕，洛阳姑娘詹依莲为中国拳击队夺得81公斤以上级金牌，实现河南女子拳击大级别项目的历史性突破。

　　詹依莲家在洛阳市洛龙区，1998年11月出生。她初中开始接触篮球，代表学校参加全市篮球比赛，因身体条件优秀，被洛阳市青少年体育训练中心女篮教练王丽选中，开始接受篮球训练，曾代表洛阳女篮征战全省篮球锦标赛，取得优异成绩。初中时代，詹依莲身高就已经达到1.78米，司职高中锋，在场上展现出了敢打敢拼的作风。

　　2013年，洛阳市体育局进行跨项选材，经洛阳市青少年体育训练中心主任陆宇凡发现和推荐，詹依莲改练拳击项目。随后进入洛阳市拳击队跟随吕进军、梁宏林教练接受拳击训练。在教练的悉心指导下，凭着良好的运动基础和顽强拼搏的精神，詹依莲在拳击项目上崭露头角，不久便被输送至河南省拳击队接受集训，并于2020年转为正式队员。

　　詹依莲拳法迅猛，身法灵活多变，2019年至今，屡次夺得全国锦标赛、全国冠军赛的金牌，成为河南拳击队一颗冉冉升起的新星。

　　本次世锦赛上，身披中国战袍的詹依莲参加的是最大级别——81公斤以上级的比赛。她从八强赛打起，在四分之一决赛上逆转险胜俄罗斯选手，半决赛以5:0轻取土耳其选手。赛后，她在接受采访时表示，希望在决赛中打出自己的技术特点，按照自己的节奏稳扎稳打克敌制胜。

　　决赛的走向也验证了她最初的计划。面对哈萨克斯坦拳手的迅猛进攻，从比赛一开始，詹依莲就很好地控制了与对手的距离，她节奏不徐不疾，持续调动对手，稳固防守的同时，通过右手前摆拳连续命中对手头部。经过五回合的鏖战，詹依莲以4:1拿下了冠军。

　　詹依莲能取得今天的成就，离不开她持之以恒的刻苦训练，也得益于洛阳青训坚持“人尽其才，物尽其用”的跨项选材的育人理念。通过跨项选材，空手道选手贾依琳，跳台滑雪选手李金鸿等一批洛阳优秀运动员不断涌现，在全国大赛舞台上绽放光彩。

　　来自全球51个国家和地区的230余名运动员参加本次世锦赛。中国队派出12名选手，参加全部级别的角逐。经过数日比拼，胡美益获得50公斤级项目银牌；57公斤级选手蔡妍、81公斤级选手王宵萌和75公斤级选手汪丽娜均获得铜牌。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陈毅 刘涛 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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