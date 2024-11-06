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涧西区武汉路社区：社区“微基金”激发治理“新活力”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.17 08:35
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武汉路社区“社邻益购”邻里生活节现场(资料图片)

　　“这一小片地一直闲置着，近期我们计划使用基金进行微改造，带动周边群众对其进行绿化美化。”日前，涧西区武汉路社区党委书记、居委会主任张静来到西城美苑小区，和居民一起商议如何对小区闲置空地再利用。

　　以往遇到这种事，得靠社区主动申请上级资金才能解决。“如今有了基金，社区靠自己和居民的力量也能解决问题。”张静说。

　　张静说的基金全称是“社区治理发展基金”。去年3月，为解决社区治理主要依靠财政投入、基层参与治理主观能动性不强等问题，涧西区在包括武汉路社区在内的5个社区进行试点，鼓励社区积极引导社会资金投向社区治理领域，通过开展市场化活动、引导社会捐赠等方式为基金池注入更多资金，用于满足社区环境改善、托育养老、助餐助残、文化服务等各项资金需求。

　　基金来源在哪？以武汉路社区为例，其通过“社邻益购”公益团购活动、“公益+低偿”的市场化服务及共建单位、爱心商家捐赠等方式，不断壮大基金“蓄水池”。

　　基金用得怎么样？河柴01小区楼梯间属半开放式，降雨后雨水经常进入一楼引发积水，导致通行不便。去年5月，武汉路社区把社区治理发展基金作为引导资金，动员小区居民募捐资金，彻底解决了这一难题。

　　“在这个过程中，居民不再一味依靠社区，积极性、主动性被完全激发起来。大家主动联系楼栋邻居、商议安装方案、寻找适宜的商家，充分发挥自治作用，让我们特别惊喜。”张静说，截至目前，武汉路社区治理发展基金已注资2万余元，共为居民办理12件实事，撬动资金14万元。

　　社区“微基金”激发治理“新活力”。下一步，涧西区将在总结试点社区经验的基础上，出台社区治理发展基金管理细则，对基金的募集、使用等进行规范，真正让基金“活”起来、用起来，实现“从有到优”的转变，加快构建共建共治共享基层治理格局。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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