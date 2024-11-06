洛阳按照一楼一策发展思路 明确各楼宇产业发展方向

打造家门口的就业“职”通车、为进驻企业提供一站式服务……运营十余年来，位于涧西区九都路与珠江路交叉口以东的中成九都城金融中心正加快崛起，不断汇聚人才资源、优化产业结构，成为楼宇经济发展的新引擎。

2024年，全市盘活城市区闲置楼宇面积31万平方米，重点培育楼宇78栋，进驻企业超7000家，培育税收亿元楼5栋。

今年，我市将重点推动西工区周王城广场片区、洛龙区开元湖片区等6大楼宇经济核心区域建设。

打造家门口的就业“职”通车、为进驻企业提供一站式服务……运营十余年来，位于涧西区九都路与珠江路交叉口以东的中成九都城金融中心正加快崛起，不断汇聚人才资源、优化产业结构，成为楼宇经济发展的新引擎。

“对岗位感兴趣或者有任何问题的都可以发在评论区，我们带大家了解。”日前，在中成九都城金融中心的人力资源服务站，该中心直播团队按照相关企业要求进行直播带岗。

走进中成九都城金融中心，设计舒朗的大堂、年轻人喜爱的咖啡店和便利店……整个中心充满了现代化气息。该中心企业员工大多在22岁到35岁，处处洋溢着青春活力。

“公司从最初的100多人，成长到现在的800多人。”位于该中心的北京视通无限科技有限公司洛阳分公司运营总监孟宇广感慨地说，该中心为进驻企业提供一站式服务，为丰富楼宇商业配套，该中心积极引进咖啡、便利店等业态，进一步提升楼宇的吸引力和竞争力，让企业放心投资、舒心经营、安心发展。

一栋楼，去年税收超5000万元，中成九都城金融中心负责人将这座26层的大楼形象地比喻为“不冒烟的工厂”，其在促进就业创业和培育优质企业方面发挥着重要作用。截至目前，中成九都城金融中心进驻企业33家，其中金融类企业21家。

让楼宇企业“进得来”“留得下”，是发展壮大楼宇经济的先决条件。

“10年前，这里集聚了很多创新型企业，创业氛围和平台服务吸引了我们进驻。”说起进驻洛阳863创智广场，洛阳禾沃文化传媒公司负责人曹大雨说，从起初从事计算机软件开发，到现在的MCN孵化，平台见证企业成长，也助力企业发展。

863创智广场积极探索推动楼宇内企业之间、产业之间的资源匹配、产业链互补，形成楼宇经济内循环，逐步构建了以大数据、人工智能为主，电子商务(跨境电商)、文化创意为辅的产业结构。

截至目前，863创智广场已进驻企业近400家，其中累计培育河南省科技“瞪羚”企业1家、省级“专精特新”企业1家、河南省创新型中小企业25家、市级以上企业研发平台45个。

去年以来，我市按照一楼一策发展思路，明确各楼宇产业发展方向，研究制定楼宇经济发展支持措施，大力引育专业运营商。目前，洛阳楼宇经济业态以商贸服务类为主，涵盖金融、科技、文旅文创、人力资源、知识产权等。

如今，走进洛阳，一栋栋楼宇正在加速更新，进驻的企业正在蝶变成长，楼宇经济发展日新月异。后续，我市将结合区域特点，编制《洛阳市楼宇经济发展规划》，明确中心城区楼宇经济的空间布局、重点任务，重点推动西工区周王城广场片区、洛龙区开元湖片区等6大楼宇经济核心区域建设；持续优化营商环境，加强政企交流，推动楼宇产业集聚；指导市楼宇经济促进会发挥桥梁作用，开展专题招商活动，实现资源精准对接。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 付晶晶 赵月樵 丁雨晨）