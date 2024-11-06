洛阳“你点我检”将常态化运行 全方位维护消费者合法权益

“3·15”当天，市市场监管局推出了线上线下相结合的系列便民服务活动，通过现场受理诉求、公益律师答疑等方式，全方位维护消费者的合法权益。

“3·15”当天，市市场监管局推出了线上线下相结合的系列便民服务活动，通过现场受理诉求、公益律师答疑等方式，全方位维护消费者的合法权益。

加强食品安全监管，开展4轮食品安全“你点我检”专项抽检活动，是今年我市重点民生实事之一。当日，记者在现场看到，该局同步启动了你点我检服务惠民生“百姓点检日”活动，对消费者送检的蔬菜、肉类等开展农残、瘦肉精等项目快速检测，当场公示结果，普及食品安全的相关知识。

下一步，该局将围绕群众日常消费量大的粮、油、肉、蛋、奶等食用农产品，校园周边食品、节令食品、老年保健食品等重点品种，突出“一老一小”等重点人群，满足不同消费者需求。计划全年开展4轮共800批次专项抽检，并常态化运行“你点我检”活动，构建食品安全社会共建共治共享格局。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔)