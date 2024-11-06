15日，“会聚良缘·豫见”2025年河南省职工婚恋交友活动在洛启动。

15日，“会聚良缘·豫见”2025年河南省职工婚恋交友活动在洛启动。

该活动由省总工会主办，市总工会、老城区承办，创新将婚恋与汉服融合，采用青年喜闻乐见的互动游戏等方式，打造充满古典浪漫氛围的交友平台。

当天，市总工会打造的“会聚良缘”婚恋文化街也正式启用。青年职工们分成多个小组，在红娘、月老等NPC的带领下，先后在婚恋文化街参与“缘分滚滚来”“绮梦逐鹿”“蒙纱馈酥怡”“鹊桥锦球连心意”等多个游戏，在轻松愉悦的氛围中交流互动，增进了解。经过近3个小时的互动交往，15对青年在最后的告白环节“勇敢说爱”。

近年，市总工会把婚恋交友服务纳入助力青年友好型城市建设，精心策划多元化、精准化和个性化的婚恋交友活动，为单身青年职工搭建起相遇、相知、相恋的温馨桥梁。

省总工会副主席高颖嘉，市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳等出席。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王杏丽）