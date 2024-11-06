15日，“会聚良缘·豫见”2025年河南省职工婚恋交友活动在洛启动。
15日，“会聚良缘·豫见”2025年河南省职工婚恋交友活动在洛启动。
15日，“会聚良缘·豫见”2025年河南省职工婚恋交友活动在洛启动。
该活动由省总工会主办，市总工会、老城区承办，创新将婚恋与汉服融合，采用青年喜闻乐见的互动游戏等方式，打造充满古典浪漫氛围的交友平台。
当天，市总工会打造的“会聚良缘”婚恋文化街也正式启用。青年职工们分成多个小组，在红娘、月老等NPC的带领下，先后在婚恋文化街参与“缘分滚滚来”“绮梦逐鹿”“蒙纱馈酥怡”“鹊桥锦球连心意”等多个游戏，在轻松愉悦的氛围中交流互动，增进了解。经过近3个小时的互动交往，15对青年在最后的告白环节“勇敢说爱”。
近年，市总工会把婚恋交友服务纳入助力青年友好型城市建设，精心策划多元化、精准化和个性化的婚恋交友活动，为单身青年职工搭建起相遇、相知、相恋的温馨桥梁。
省总工会副主席高颖嘉，市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳等出席。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王杏丽）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605