14日，市委召开专题会议，研究龙门石窟保护利用、博物馆市场化运营等工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究龙门石窟保护利用、博物馆市场化运营工作

江凌主持 张玉杰参加

14日，市委召开专题会议，研究龙门石窟保护利用、博物馆市场化运营等工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取了龙门石窟保护及景区运营体制机制、龙门石窟博物馆设计方案等情况汇报。会议指出，龙门石窟是中华文明的瑰宝，做好龙门石窟保护利用工作对提升洛阳影响力美誉度、传承弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。要提高政治站位，坚持保护第一，建立常态化工作协调机制，切实提升龙门石窟保护利用水平。要完善配套服务，强化资金保障，做好基础设施提升工作，深化景区交通组织研究，调整优化旅游动线，有效激活龙门石窟东部片区文旅资源，切实提升游客游览体验感。要深化体制机制改革，厘清职责权限，细化分配机制，提升运营能力，丰富消费场景，拓展二次消费，深化文旅融合发展，加快打造世界级旅游景区。要深化龙门石窟博物馆设计方案研究，优化功能布局，明晰参观动线，细化展陈大纲，推动文物展陈与建筑设计有机融合，更好以小切口讲好龙门石窟故事，为传承弘扬中华优秀传统文化、增强中华文化影响力作出更大贡献。

会议听取了我市博物馆市场化运营工作推进情况汇报。会议强调，学习借鉴先进城市经验做法，推进博物馆运营机制改革，对进一步提升博物馆服务质量、丰富文旅新业态、增强游客体验感具有重要意义。要在不改变现有博物馆公益属性基础上，积极与市文旅集团等市场主体合作，组建市场化运营公司，一手抓服务内容、游览环境提升，一手抓博物馆空间、IP等各类资源盘活，增加文商旅综合收益，实现资源效益最大化。要着力打通各博物馆资源壁垒，依托市场化运营团队，共同开发沉浸式体验、个性化讲解、休闲餐饮、特色文创、古都研学等深受年轻人喜欢、有市场潜力的运营产品，更好满足市民游客日益增长的文旅消费新需求。要着力提升博物馆服务品质，统筹做好“基础+个性化”“软件+硬件”提升工作，为游客营造更丰富、更便利、更舒适的服务体验。要处理好运营公司与各博物馆的关系，整合各类文旅IP，完善利益共享机制，落实员工激励措施，充分调动各方积极性，探索走出一条博物馆可持续发展之路。

张玉杰、王军、潘开名、徐超文、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)