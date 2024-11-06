定了！洛阳主城区将延长供暖至3月17日24时

14日晚，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，本采暖季我市主城区集中供暖时间将延长至2025年3月17日24时。

14日晚，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，本采暖季我市主城区集中供暖时间将延长至2025年3月17日24时。 14日晚，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，本采暖季我市主城区集中供暖时间将延长至2025年3月17日24时。 据气象部门预测，3月16日、17日我市平均气温相对较低，昼夜温差显著，特殊人群和重点场所仍有持续供暖需求。 为践行以人民为中心的发展思想，保障好市民群众的用暖需求，市城市管理局经报请市人民政府同意，决定延长本采暖季主城区集中供暖时间至2025年3月17日24时。延长供暖期间，洛阳热力集团有限公司、洛阳北控水务新区热力分公司、洛阳高新热力有限公司、洛阳暖鑫热力有限公司、洛阳新奥华油燃气有限公司5家企业不再额外向居民热用户加收取暖费用。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙闯胜）