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定了！洛阳主城区将延长供暖至3月17日24时
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.14 18:58
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　　14日晚，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，本采暖季我市主城区集中供暖时间将延长至2025年3月17日24时。

　　据气象部门预测，3月16日、17日我市平均气温相对较低，昼夜温差显著，特殊人群和重点场所仍有持续供暖需求。

　　为践行以人民为中心的发展思想，保障好市民群众的用暖需求，市城市管理局经报请市人民政府同意，决定延长本采暖季主城区集中供暖时间至2025年3月17日24时。延长供暖期间，洛阳热力集团有限公司、洛阳北控水务新区热力分公司、洛阳高新热力有限公司、洛阳暖鑫热力有限公司、洛阳新奥华油燃气有限公司5家企业不再额外向居民热用户加收取暖费用。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙闯胜）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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