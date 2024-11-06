因玄武门大街施工，洛阳多条城际公交绕行

“洛阳交运”微信公众号今日发布消息称，因玄武门大街八零一仓库至定鼎路立交桥路段修路，施工期间道路封闭车辆无法通行。即日起，302路、307路、366路等多条公交车需绕行嘉豫门大街——唐宫中路——定鼎路后恢复原线路，玄武门大街东道口站点无法停靠。

“洛阳交运”微信公众号今日发布消息称，因玄武门大街八零一仓库至定鼎路立交桥路段修路，施工期间道路封闭车辆无法通行。即日起，302路、307路、366路等多条公交车需绕行嘉豫门大街——唐宫中路——定鼎路后恢复原线路，玄武门大街东道口站点无法停靠。 “洛阳交运”微信公众号今日发布消息称，因玄武门大街八零一仓库至定鼎路立交桥路段修路，施工期间道路封闭车辆无法通行。即日起，302路、307路、366路、367路、501路、505路、509路、801路、805路、935路、936路、937路、938路、996路、997路公交车需绕行嘉豫门大街——唐宫中路——定鼎路后恢复原线路，玄武门大街东道口站点无法停靠。待该路段施工完毕后，上述线路恢复原线路运行。⑥