洛阳多区发布中小学违规办学行为举报方式

今日，洛阳多区发布中小学违规办学行为举报电话及邮箱。

今日，洛阳多区发布中小学违规办学行为举报电话及邮箱。具体内容如下：

洛龙区教育局公布规范办学行为举报电话

为规范义务教育阶段学校的办学行为，洛龙区教育局特设立专项举报电话0379-65151568及电子邮箱LLJY2035@126.com，以便广大师生及家长就中小学寒暑假、双休日、节假日集体补课，及作息时间管理、考试测试排名、招生入学等事宜，开展监督举报工作。洛龙区教育局将严格按照相关规定，对所反映问题进行认真处理。

洛阳市城乡一体化示范区教体局监督举报邮箱及电话公示

为进一步规范全区中小学办学行为，加强家校沟通，保障学生及家长合法权益，现将区教体局规范办学行为监督举报邮箱及电话公示如下，接受社会监督。

举报电话：0379-61277688

举报邮箱：ybqjcjyk@163.com

洛阳市老城区中小学违规办学行为举报电话及邮箱

为进一步规范中小学办学行为，针对中小学作息管理、寒暑假双休日、国家法定节假日放假管理、课间休息管理、节假日集体补课、考试测试排名、招生入学等问题，畅通群众反映相关问题的渠道，现公布老城区中小学违规办学行为举报电话及邮箱：

电话：0379-63999667

邮箱：lyslcqjjb@163.com

关于公布涧西区中小学规范办学行为监督举报电话和邮箱的公告

为强化社会监督，及时纠正中小学不规范的办学行为，保证孩子们健康、快乐的学习生活，畅通群众反映基础教育问题的渠道和途径，现面向社会公布涧西区中小学规范办学行为监督举报电话和邮箱，接受学生、家长监督及举报。

监督举报电话(工作日时间)：0379-62226017；0379-62226029

监督举报邮箱：jxqjjkdy@163.com

涧西区教育局

2025年3月14日

西工区中小学规范办学行为监督举报方式

为进一步规范办学行为，加强教育管理，维护良好教育生态，现公布规范办学行为投诉举报电话和邮箱，欢迎广大师生、家长和社会各界就中小学寒暑假、双休日、节假日集体补课、作息时间管理、考试测试排名、招生入学等事宜，进行监督举报。

电话：0379-62316169

邮箱：xgjtjjjb@163.com

关于公布瀍河区中小学规范办学行为监督举报电话和邮箱的公告

为进一步规范中小学办学行为，营造良好教育生态，瀍河区教体局特设立专门电话和邮箱，受理中小学作息管理、寒暑假、双休日、国家法定节假日放假管理、课间休息管理、节假日集体补课、考试测试排名、招生入学等举报事项，畅通群众反映问题的渠道和途径。

局长热线：19337970621

专门电话：0379-63531778

专门邮箱：chdy2023@126.com

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