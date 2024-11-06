相关部门回应！洛阳将暂缓九都路快速化改造 持续优化洛北城区路网结构

“九都路作为贯穿洛北城区东西向的主干道，交通压力较大，尤其是早晚高峰时期，堵车是常有的事。因此我想咨询下九都路快速化改造项目是否还要实施？”近日，洛阳网“百姓呼声”平台开设《谋划“十五五”，我们有话说》专栏，广泛收集群众对洛阳经济社会发展的各方面意见和建议，有网友发帖询问九都路快速化改造事宜。

“九都路作为贯穿洛北城区东西向的主干道，交通压力较大，尤其是早晚高峰时期，堵车是常有的事。因此我想咨询下九都路快速化改造项目是否还要实施？”近日，洛阳网“百姓呼声”平台开设《谋划“十五五”，我们有话说》专栏，广泛收集群众对洛阳经济社会发展的各方面意见和建议，有网友发帖询问九都路快速化改造事宜。

针对网友提问，洛阳市住建局进行了回复：市委市政府多次组织专家团队对九都路快速化改造方案进行系统性研究。经综合研判，目前暂缓实施九都路快速化改造项目。

日前，就网友关心的九都路快速化改造有关问题，洛报融媒记者采访了有关负责人。该负责人表示，决定暂缓实施九都路快速化改造项目，主要基于三点考虑。

考虑一：解决九都路拥堵问题，需系统优化区域路网

洛北城区人口密度大，特别是王城大道快速路以东、新街以西、洛河以北、陇海铁路以南的区域人口密集，是商贸和文旅产业的集聚地。

目前，该区域东西向仅有九都路、中州路、滨河北路3条全线贯通的主干道，玄武门大街、凯旋路和纱厂路、丽春路等主次干道尚未完全打通，中州路定鼎路口、中州路解放路口等关键节点高峰时段通行能力不足。

因此，如果在区域路网未系统优化的情况下对九都路进行快速化改造，无法解决洛北城区交通拥堵问题，反而会造成大量车流汇入九都路，导致九都路与其他道路的交汇口出现拥堵问题，不利于提升整体路网通行效率。

考虑二：九都路沿线分布有大量交通吸引点

近年来，洛阳市文旅市场持续火热，吸引了大量游客前来观光体验。每逢节假日和旅游旺季，热门景区周边道路常常车流激增，交通拥堵现象时有发生。尤其在九都路沿线，分布着洛邑古城、应天门等交通吸引点，节假日和旅游旺季瞬时流量能达到平时的3倍。

因此，如果在这些交通吸引点不设置主辅路进出口的情况下，对九都路进行快速化改造，就只能服务过境交通、难以服务周边，工程建设性价比较低。假如设置主辅路进出口，则有可能造成大量车流进出，导致高峰时段拥堵程度只增不减。