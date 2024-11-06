洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

相关部门回应！洛阳将暂缓九都路快速化改造 持续优化洛北城区路网结构
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.14 20:45
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“九都路作为贯穿洛北城区东西向的主干道，交通压力较大，尤其是早晚高峰时期，堵车是常有的事。因此我想咨询下九都路快速化改造项目是否还要实施？”近日，洛阳网“百姓呼声”平台开设《谋划“十五五”，我们有话说》专栏，广泛收集群众对洛阳经济社会发展的各方面意见和建议，有网友发帖询问九都路快速化改造事宜。

　　针对网友提问，洛阳市住建局进行了回复：市委市政府多次组织专家团队对九都路快速化改造方案进行系统性研究。经综合研判，目前暂缓实施九都路快速化改造项目。

　　日前，就网友关心的九都路快速化改造有关问题，洛报融媒记者采访了有关负责人。该负责人表示，决定暂缓实施九都路快速化改造项目，主要基于三点考虑。

　　考虑一：解决九都路拥堵问题，需系统优化区域路网

　　洛北城区人口密度大，特别是王城大道快速路以东、新街以西、洛河以北、陇海铁路以南的区域人口密集，是商贸和文旅产业的集聚地。

　　目前，该区域东西向仅有九都路、中州路、滨河北路3条全线贯通的主干道，玄武门大街、凯旋路和纱厂路、丽春路等主次干道尚未完全打通，中州路定鼎路口、中州路解放路口等关键节点高峰时段通行能力不足。

　　因此，如果在区域路网未系统优化的情况下对九都路进行快速化改造，无法解决洛北城区交通拥堵问题，反而会造成大量车流汇入九都路，导致九都路与其他道路的交汇口出现拥堵问题，不利于提升整体路网通行效率。

　　考虑二：九都路沿线分布有大量交通吸引点

　　近年来，洛阳市文旅市场持续火热，吸引了大量游客前来观光体验。每逢节假日和旅游旺季，热门景区周边道路常常车流激增，交通拥堵现象时有发生。尤其在九都路沿线，分布着洛邑古城、应天门等交通吸引点，节假日和旅游旺季瞬时流量能达到平时的3倍。

　　因此，如果在这些交通吸引点不设置主辅路进出口的情况下，对九都路进行快速化改造，就只能服务过境交通、难以服务周边，工程建设性价比较低。假如设置主辅路进出口，则有可能造成大量车流进出，导致高峰时段拥堵程度只增不减。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
        春天万物生长，也是孩子长高的黄金期。儿科医生提醒：此时阳气升发，通过中医调理，不仅能助孩子“蹿个儿”...
  • ·中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
  • ·防噎食保命指南：这些吃饭细节每个家庭都要知道
  • ·春季养肝可以吃逍遥丸吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 官宣！第42届中国洛阳牡丹文化节...
  • 陆浑湖畔春光好【组图】
  • 荒坡披绿装 打造百果园
  • 偃师区邙岭镇周山村：白茶飘香 以...
  • 老旧小区换新颜 居民乐享新生活【...
  • 以打造“洛阳味道”促“校园餐”...
  • @洛阳市民：3月15日至17日出行，...
  • 洛阳城市阳台照明开启时间为18:30...
  • 退役军人优待证丢失、消磁后，这...
  • 驾驶室订单增20% “东方红”护航春耕
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    桃花开了

    五龙沟杏花盛开

    紫翅椋鸟

    喜鹊报春
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605