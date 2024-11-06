最新！洛阳两级法院执行局局长或负责人联系方式公布

近日，洛阳市中级人民法院向社会公布全市两级法院执行局局长或负责人联系方式，持续深化执行攻坚，不断加强执行公开，切实保障当事人知情权、参与权、监督权，及时接受人民群众对执行工作的监督，回应人民群众对执行工作的关切和期待。

近日，洛阳市中级人民法院向社会公布全市两级法院执行局局长或负责人联系方式，持续深化执行攻坚，不断加强执行公开，切实保障当事人知情权、参与权、监督权，及时接受人民群众对执行工作的监督，回应人民群众对执行工作的关切和期待。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马琳 文/图)