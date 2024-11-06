2月洛阳市居民消费价格同比下降2.2%

14日，洛报融媒记者从国家统计局洛阳调查队获悉，2月，洛阳市居民消费价格同比下降2.2%，环比下降0.4%。 14日，洛报融媒记者从国家统计局洛阳调查队获悉，2月，洛阳市居民消费价格同比下降2.2%，环比下降0.4%。 2月，洛阳市居民消费价格总水平同比下降2.2%。八大类商品和服务价格“三涨五降”，其中，教育文化和娱乐类价格上涨0.1%，其他用品和服务类价格上涨1.4%，衣着类价格上涨2.1%，居住类价格下降0.1%，医疗保健类价格下降0.6%，交通和通信类价格下降2.6%，生活用品及服务类价格下降3.4%，食品烟酒类价格下降6.1%。 与上月相比，洛阳市居民消费价格总水平环比下降0.4%。八大类商品和服务价格“二涨二平四降”，其中，居住类价格上涨0.4%，其他用品和服务类价格上涨1.0%，交通和通信类价格下降0.1%，衣着类价格下降0.2%，教育文化和娱乐类价格下降0.2%，食品烟酒类价格下降1.5%，生活用品及服务、医疗保健类价格均与上月持平。 “2月居民消费价格同比、环比双下降，是由多因素造成的。”国家统计局洛阳调查队相关负责人介绍，从节日上来说，上年2月含春节假期，食品和服务价格上涨较多；从天气来说，上年同期部分地区出现雨雪冰冻天气，对农业生产和运输产生不利影响，供求关系使鲜菜价格普遍较高。而今年2月天气以晴好为主，有利于鲜菜的生长和运输，市场供给充足，价格稳定。另外，今年国补政策推出后，汽车、家电市场活跃度提升，商家纷纷推出促销活动，产品销量增加、价格下降，这也是造成下降的一大重要原因。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李辉 程妍 文/图)