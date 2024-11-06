女工手臂卷入印刷机 消防员紧急救援

13日上午，在洛阳市偃师区的一家工厂厂房内，一女子手臂被卷入印刷机，偃师区消防救援大队接到求助后，立即赶赴现场救援。

13日上午，在洛阳市偃师区的一家工厂厂房内，一女子手臂被卷入印刷机，偃师区消防救援大队接到求助后，立即赶赴现场救援。 13日上午，在洛阳市偃师区的一家工厂厂房内，一女子手臂被卷入印刷机，偃师区消防救援大队接到求助后，立即赶赴现场救援。 消防员介绍，他们到达现场后发现，这名女工的左臂被卷入印刷机滚筒，因滚筒咬合力较大，且无法反转，女工动弹不得。 消防员利用无齿锯、液压扩张器对滚筒一侧进行破拆，同时利用撬杠、三角垫木等工具进行支撑，防止对伤者造成二次伤害。经过近半小时的救援，女工成功脱困，被送往医院进行救治。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 田雅新 文/图）