雕鸮夜间飞进鸽棚受伤 洛阳警民联手救助放归自然

邢先生是洛阳市涧西区辛店街道柳行社区居民，他在家中3楼建了一个鸽子棚，养了一些鸽子。最近一个凌晨，他突然听到鸽子棚里动静异常，于是上楼查看，眼前的一幕让他惊呆了：鸽子棚里闯进一只猫头鹰。

邢先生是洛阳市涧西区辛店街道柳行社区居民，他在家中3楼建了一个鸽子棚，养了一些鸽子。最近一个凌晨，他突然听到鸽子棚里动静异常，于是上楼查看，眼前的一幕让他惊呆了：鸽子棚里闯进一只猫头鹰。

“这只猫头鹰羽毛呈黄褐色，体型较大，跟一只大公鸡差不多。”邢先生说，猫头鹰像是受了伤，躺在地上不停扑腾。他戴上手套，试图将其捉进笼子。猫头鹰的爪子十分锋利，将他的手套都撕破了。

邢先生说，他判断这只猫头鹰很可能是想吃鸽子，俯冲进鸽子棚时撞到了水泥地面而受伤。他推断这只猫头鹰是国家保护动物，于是拨打110报警求助。

洛阳市野生动物救助站工作人员芦建国赶到现场，鉴定这是一只雕鸮(diāo xiāo)。芦建国说，雕鸮是世界上体形较大的猫头鹰之一，栖息于山地、森林、平原和峭壁等环境中，主要以各种鼠类为食，被誉为“捕鼠专家”，但也吃兔、刺猬、昆虫、蛙、雉鸡及其他鸟类，有时也会捕食有蹄类动物。

“雕鸮是国家二级保护动物，在洛阳并不多见。”芦建国说，邢先生捕获的这只雕鸮无明显外伤，他带回救助站喂养观察两天后，予以放生。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 高文萱 通讯员 孙先利 文/图）