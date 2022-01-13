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9月，洛阳市少儿图书馆多场活动等您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.04 18:04

　　记者4日获悉，9月，洛阳市少儿图书馆策划了多场精彩活动，期待您的参与。

　　这些活动中，既有中秋节特别活动，也有“品读洛阳 读懂历史”系列活动，还有萤火虫阵地、传统文化我传承、家长学校等活动，参与活动可关注“洛阳市少年儿童图书馆”微信公众号，获取更多活动信息。

　　会展中心馆

　　●中秋节特别活动

　　【9月10日】少图小剧场《光影剧——嫦娥奔月》

　　【9月11日】插画师带你游中秋——中国原创图画书展

　　●“品读洛阳读懂历史”系列活动

　　【9月17日】户外研学——走进二里头夏都遗址博物馆

　　【9月17日】少图历史大讲堂——二里头贵族小夏的一天

　　●二十四节气系列活动

　　【9月11日】二十四节气少儿体验课堂——白露

　　【9月24日】二十四节气户外研学活动《田园秋趣欢乐行》

　　【9月25日】二十四节气少儿体验课堂——秋分

　　●萤火虫阵地系列活动

　　【9月10日】萤火虫低幼宝宝故事会《中秋》

　　【9月17日】萤火虫英文故事会《Go, Mouse ! 》

　　【9月18日】萤火虫手工坊《跳动的水母》

　　【9月25日】萤火虫低幼宝宝故事会《小白兔》

　　●少图科普活动

　　【9月7日】少儿积木公益课《陀螺发射器》

　　【9月11日】数字体验——AR场景互动

　　【9月17日】数字体验——AR场景互动

　　●传统文化我传承活动

　　【9月18日】非遗课堂《小小篆刻家》

　　●家长学校

　　【9月24日】阅读的力量《从“0”开始，与“阅”成长》

　　畅元大厦馆

　　●萤火虫手工坊

　　【9月10日】萤火虫手工坊《中秋月圆夜》

　　【9月17日】萤火虫手工坊《爆米花》

　　●萤火虫故事会

　　【9月11日】萤火虫故事会《这不是我的帽子》

　　【9月25日】萤火虫故事会《天啊，错啦》

　　(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 宁莉 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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