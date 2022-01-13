9月，洛阳市少儿图书馆多场活动等您来

记者4日获悉，9月，洛阳市少儿图书馆策划了多场精彩活动，期待您的参与。

记者4日获悉，9月，洛阳市少儿图书馆策划了多场精彩活动，期待您的参与。 记者4日获悉，9月，洛阳市少儿图书馆策划了多场精彩活动，期待您的参与。 这些活动中，既有中秋节特别活动，也有“品读洛阳 读懂历史”系列活动，还有萤火虫阵地、传统文化我传承、家长学校等活动，参与活动可关注“洛阳市少年儿童图书馆”微信公众号，获取更多活动信息。 会展中心馆 ●中秋节特别活动 【9月10日】少图小剧场《光影剧——嫦娥奔月》 【9月11日】插画师带你游中秋——中国原创图画书展 ●“品读洛阳读懂历史”系列活动 【9月17日】户外研学——走进二里头夏都遗址博物馆 【9月17日】少图历史大讲堂——二里头贵族小夏的一天 ●二十四节气系列活动 【9月11日】二十四节气少儿体验课堂——白露 【9月24日】二十四节气户外研学活动《田园秋趣欢乐行》 【9月25日】二十四节气少儿体验课堂——秋分 ●萤火虫阵地系列活动 【9月10日】萤火虫低幼宝宝故事会《中秋》 【9月17日】萤火虫英文故事会《Go, Mouse ! 》 【9月18日】萤火虫手工坊《跳动的水母》 【9月25日】萤火虫低幼宝宝故事会《小白兔》 ●少图科普活动 【9月7日】少儿积木公益课《陀螺发射器》 【9月11日】数字体验——AR场景互动 【9月17日】数字体验——AR场景互动 ●传统文化我传承活动 【9月18日】非遗课堂《小小篆刻家》 ●家长学校 【9月24日】阅读的力量《从“0”开始，与“阅”成长》 畅元大厦馆 ●萤火虫手工坊 【9月10日】萤火虫手工坊《中秋月圆夜》 【9月17日】萤火虫手工坊《爆米花》 ●萤火虫故事会 【9月11日】萤火虫故事会《这不是我的帽子》 【9月25日】萤火虫故事会《天啊，错啦》 (洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 宁莉 文/图)