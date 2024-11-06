洛阳相关部门回应地铁建设问题：提高客流强度 构建多元交通体系

“城市发展，交通先行。希望尽快实施地铁二期建设，延长现有地铁线路，建设3号线。”近日，在洛阳网“百姓呼声”平台开设的《谋划“十五五”，我们有话说》专栏上，有网友围绕洛阳地铁二期建设发帖建言。

“城市发展，交通先行。希望尽快实施地铁二期建设，延长现有地铁线路，建设3号线。”近日，在洛阳网“百姓呼声”平台开设的《谋划“十五五”，我们有话说》专栏上，有网友围绕洛阳地铁二期建设发帖建言。 “城市发展，交通先行。希望尽快实施地铁二期建设，延长现有地铁线路，建设3号线。”近日，在洛阳网“百姓呼声”平台开设的《谋划“十五五”，我们有话说》专栏上，有网友围绕洛阳地铁二期建设发帖建言。 “2013年，我市编制了城市轨道交通线网规划，谋划了地铁1、2、3、4号线路，根据城市发展实际分期实施。”洛阳市发改委相关负责人介绍，2016年8月，国务院批复洛阳市地铁一期建设规划，批准建设1号线和2号线一期工程。其中，1号线2017年6月开工建设，2021年3月开通试运营；2号线一期2017年12月开工建设，2021年12月开通试运营。 2021年，洛阳市委市政府结合编制国土空间总体规划，对城市轨道交通线网规划进行了修编，谋划将地铁2号线北延、东延及3号线作为地铁二期工程；地铁4号线将根据城市发展情况适时启动。 “市委市政府对加快实现地铁成网高度重视。自2021年以来，市领导和市直部门负责人多次到国家、省有关部门汇报对接，积极推进地铁二期建设规划报批。”该负责人说，不过，按照国家最新政策要求，目前洛阳市尚不满足报批条件。国家要求，新建地铁报批时，已开通地铁的客流强度(客流强度=每日乘车人数/运营长度)不得低于每日每公里0.7万人次(全部线路的日均客流强度)。从洛阳市交投集团了解到，目前，洛阳市地铁1、2号线平均客流强度为每日每公里0.46万人次，尚未达到标准。同时，洛阳市市区两级一般公共预算收入也尚未达标。2018年，国家提高了申建地铁的部分标准，要求市本级和区级(不包括各县)一般公共预算收入不低于300亿元。截至2024年年底，洛阳市市本级和区级一般公共预算收入261亿元，尚未达到标准。 在当前条件下，如何进一步提升全市公共交通服务水平？ 洛阳市交投集团负责人表示，目前我市正通过增强地铁站点接驳能力、推出地铁票价优惠活动等，更好发挥地铁1、2号线作用，不断提高地铁客流强度；通过推行公共交通一码支付、提升出租车网约车管理水平等，加快构建多元化交通体系，更好满足市民和游客出行需求。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）