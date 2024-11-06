全市网上重大主题宣传工作会议召开

14日，我市召开全市网上重大主题宣传工作会议，总结全市网上重大主题宣传和重大议题设置工作情况，安排部署2025年重点任务。

14日，我市召开全市网上重大主题宣传工作会议，总结全市网上重大主题宣传和重大议题设置工作情况，安排部署2025年重点任务。

2025年，市委网信办结合我市“三项重点工作”，谋划确定了5个版块23个网上重大主题宣传活动，制定了《洛阳市2025年网上重大主题宣传和重大议题设置方案》(征求意见稿)，在全省各地市中率先探索实施地市级“双重”方案，旨在通过网上重大主题宣传，引领网上舆论导向，凝聚强大网上正能量。

会上，相关单位围绕学“习”引领、产业发展向新行、城市提质幸福城、乡村振兴新画卷、让世界读懂洛阳5个板块，集中发布推介12个省级、市级重点网络宣传项目。

会议指出，2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展之年，做好今年网上宣传工作至关重要。要用心用情做好习近平总书记领袖风范和重要思想网上宣传，打造重点栏目、办好专题专栏、突出洛阳特色，全面展示洛阳在深化改革过程中的亮点和成效。要做好谱写中国式现代化洛阳篇章网上宣传，坚持围绕中心、服务大局，扭住“三项重点工作”，建好用好网络舆论主阵地，讲好洛阳故事、传播好洛阳声音。要有力有效推动网络传播工作提质增效，主动谋划、深挖亮点、塑造品牌、凝聚合力，实现网络宣传破层出圈，为奋力谱写中国式现代化洛阳篇章凝聚强大网上力量。

各县区党委网信办，伊滨区党工委，市直有关单位以及中央驻豫新闻网站、省重点新闻网站、市属新闻媒体及新媒体相关负责同志参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 魏胜南)