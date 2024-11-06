惠民！洛阳以旧换新活动送到居民家门口

“家电‘超期服役’会带来安全隐患，增加能耗，维修成本也会更高。”日前，在洛阳市涧西区珠江街道石化社区，“以旧换新进社区，惠民到家‘零距离’”活动引起了附近居民关注。来自家电企业的工作人员现场讲解了家电使用知识，并向居民宣传以旧换新补贴活动政策。

“家电‘超期服役’会带来安全隐患，增加能耗，维修成本也会更高。”日前，在洛阳市涧西区珠江街道石化社区，“以旧换新进社区，惠民到家‘零距离’”活动引起了附近居民关注。来自家电企业的工作人员现场讲解了家电使用知识，并向居民宣传以旧换新补贴活动政策。

随着以旧换新政策铺开，3C类产品点燃了消费者的热情。在现场，消费者李娜看中了一款小米15手机，这款16GB+512GB型号的手机原价4999元，商家优惠价300元，再加上国补15%(最高500元)的折扣，最终她以4199元的价格购得这款手机。

“我的手机已经用了好几年了，系统反应越来越慢，使用起来很不方便！”消费者赵璐告诉记者，本来打算再坚持坚持，但看到家门口就能换新，当机立断现在就换。

随着科技发展，智能家居产品成为上班族以旧换新热门选择。除满足日常需求外，这些智能产品为生活带来了更多便利，不断提升市民生活品质。

“足不出户就能参加国补活动，享受优惠价格，让我感受到了实实在在的好处，就换它了，不仅省电功能更齐全。”消费者赵普盘算一番后，定下了一台电视。

现场工作人员补充道：“可通过手机登录‘云闪付App’，进入‘河南省消费品以旧换新服务平台’点击‘家电数码补贴专区’，根据购买家电产品类型选择申领补贴选项后，便可领券完成产品支付立减。”

此外，在现场，参与活动的家电销售企业还提供了旧家电免费清洗、旧家电上门回收等服务，以及专属福利优惠券、商品满减、订金翻倍等优惠。

为加快推动消费品以旧换新活动下沉，洛阳将陆续开展消费品以旧换新进村镇进社区活动，引导和鼓励企业参与消费品以旧换新行动，激发经济增长潜能和市场消费活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 郭奎林 文/图）