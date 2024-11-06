传递美食和快乐，洛阳这几位阿姨真中！

近日，洛阳市伊滨区孝文街道几位热心阿姨在街边组织了一场特殊的“爱心宴”，她们将美食和快乐传递给更多人。
近日，洛阳市伊滨区孝文街道几位热心阿姨在街边组织了一场特殊的“爱心宴”，她们将美食和快乐传递给更多人。
近日，洛阳市伊滨区孝文街道几位热心阿姨在街边组织了一场特殊的“爱心宴”，她们将美食和快乐传递给更多人。
当天，参与活动的阿姨们早早地在道路旁空地上支起大锅。提前备好的面条、蔬菜，调味料、厨具、餐盒、筷子等一应俱全。她们分工明确，有的切菜、有的掌勺，不一会儿，美味的糊涂面条就出锅了。
为了让更多人品尝糊涂面这一当地小吃，她们热情地招呼街边路人、游客和老年人一同用餐。
阿姨们还打开携带的音响设备，纷纷献唱，欢快的歌声引得路人驻足聆听。
参与此次“爱心宴”分享的阿姨们表示，这样的活动既丰富了自己的生活，也传递了爱心和温暖。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 贾莎莎 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605