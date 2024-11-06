洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

传递美食和快乐，洛阳这几位阿姨真中！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.16 14:43
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，洛阳市伊滨区孝文街道几位热心阿姨在街边组织了一场特殊的“爱心宴”，她们将美食和快乐传递给更多人。

　　当天，参与活动的阿姨们早早地在道路旁空地上支起大锅。提前备好的面条、蔬菜，调味料、厨具、餐盒、筷子等一应俱全。她们分工明确，有的切菜、有的掌勺，不一会儿，美味的糊涂面条就出锅了。

　　为了让更多人品尝糊涂面这一当地小吃，她们热情地招呼街边路人、游客和老年人一同用餐。

　　阿姨们还打开携带的音响设备，纷纷献唱，欢快的歌声引得路人驻足聆听。

　　参与此次“爱心宴”分享的阿姨们表示，这样的活动既丰富了自己的生活，也传递了爱心和温暖。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 贾莎莎 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
        春天万物生长，也是孩子长高的黄金期。儿科医生提醒：此时阳气升发，通过中医调理，不仅能助孩子“蹿个儿”...
  • ·中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
  • ·防噎食保命指南：这些吃饭细节每个家庭都要知道
  • ·春季养肝可以吃逍遥丸吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 相关部门回应！洛阳将暂缓九都路...
  • 定了！洛阳主城区将延长供暖至3月...
  • 最新！洛阳两级法院执行局局长或...
  • 市委召开专题会议 研究龙门石窟保...
  • 因玄武门大街施工，洛阳多条城际...
  • 洛阳多区发布中小学违规办学行为...
  • 未来几天洛阳风力增强 气温走低
  • 缴费期延长！事关洛阳灵活就业人...
  • 雕鸮夜间飞进鸽棚受伤 洛阳警民联...
  • 央媒观洛 | 中国“三蹦子”，凭啥...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    感受春天

    宜阳田间游记

    小巷“百家宴”

    洛阳野外的画眉
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605