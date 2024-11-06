传递美食和快乐，洛阳这几位阿姨真中！

近日，洛阳市伊滨区孝文街道几位热心阿姨在街边组织了一场特殊的“爱心宴”，她们将美食和快乐传递给更多人。

近日，洛阳市伊滨区孝文街道几位热心阿姨在街边组织了一场特殊的“爱心宴”，她们将美食和快乐传递给更多人。

当天，参与活动的阿姨们早早地在道路旁空地上支起大锅。提前备好的面条、蔬菜，调味料、厨具、餐盒、筷子等一应俱全。她们分工明确，有的切菜、有的掌勺，不一会儿，美味的糊涂面条就出锅了。

为了让更多人品尝糊涂面这一当地小吃，她们热情地招呼街边路人、游客和老年人一同用餐。

阿姨们还打开携带的音响设备，纷纷献唱，欢快的歌声引得路人驻足聆听。

参与此次“爱心宴”分享的阿姨们表示，这样的活动既丰富了自己的生活，也传递了爱心和温暖。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 贾莎莎 文/图）