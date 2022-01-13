刷新纪录！国内首套16兆瓦平台风电主轴轴承在洛阳下线

15日，由洛轴自主研发的国内首套16兆瓦平台风电主轴轴承在洛顺利下线交付，结束了我国不能研发制造此类高端产品的历史，“洛阳创新”推动风机关键部件国产化替代工作再次向前迈出大步。

15日，由洛轴自主研发的国内首套16兆瓦平台风电主轴轴承在洛顺利下线交付，结束了我国不能研发制造此类高端产品的历史，“洛阳创新”推动风机关键部件国产化替代工作再次向前迈出大步。

作为我国战略性新兴产业之一，风电产业在实现“双碳”目标的过程中发挥着重要作用，其中的风电机组配套轴承作为核心关键零部件，其自主、安全、可控是关系产业安全、国家经济安全的大事。

此次下线的国内首套16兆瓦平台风电主轴轴承，是目前国内功率最大的风电主轴轴承。大功率风电轴承既需要在更大尺寸条件下确保材料性能得到提升，又需要在径向力和轴向力增加的情况下保证可靠性并达到设计使用寿命，这对轴承制造企业的研发能力、硬件设备支持、生产管理能力、检测分析能力等提出严格要求。

在研制过程中，洛轴通过结合行业领先的研发制造优势与用户使用经验，在原材料选择、产品设计、工艺制造等方面反复进行设计论证，并采用有限元分析等手段，在产品热处理、工序加工、保持架制造、表面涂层等方面取得突破，解决了制约行业发展的“卡脖子”难题，最终形成企业独有技术，有效保证了产品的顺利落地。

中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩表示，国内首套16兆瓦平台风电主轴轴承的下线，解决了我国风电行业20年至30年没有解决的最关键“卡脖子”难题，进一步推动国产风电产品为全球应对气候变化、解决能源安全、实现能源转型贡献“中国力量”。

中国轴承工业协会理事长周宇也对产品给予高度评价。“洛轴16兆瓦平台风电主轴轴承的下线，刷新了我国大功率风电主轴轴承纪录，成为新的中国风电主轴轴承之最，是我国风电轴承发展里程碑，也是我国大功率风机主轴轴承从跟跑到并跑的转折点，更是我国轴承行业向党的二十大胜利召开献上的一份厚礼。”周宇说。

自1997年研制出国内首套风机轴承以来，洛轴始终紧跟风机行业发展趋势，与风机行业头部企业共同推动风机轴承国产化从无到有、从有到强，目前已在大兆瓦陆上风电、海上风电等高端产品领域实现全系列、全覆盖。后续企业将持续加大大兆瓦风电系列轴承国产化研发，有序扩充产能、持续科研创新、巩固行业地位，用更多系列、更高品质的清洁能源产品，共同推动我国装备制造业实现高质量发展，实现民族工业品牌做大做强。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦/文 鲁博/图/视频 通讯员 余柯)