洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

刷新纪录！国内首套16兆瓦平台风电主轴轴承在洛阳下线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 20:23

　　15日，由洛轴自主研发的国内首套16兆瓦平台风电主轴轴承在洛顺利下线交付，结束了我国不能研发制造此类高端产品的历史，“洛阳创新”推动风机关键部件国产化替代工作再次向前迈出大步。

　　作为我国战略性新兴产业之一，风电产业在实现“双碳”目标的过程中发挥着重要作用，其中的风电机组配套轴承作为核心关键零部件，其自主、安全、可控是关系产业安全、国家经济安全的大事。

　　此次下线的国内首套16兆瓦平台风电主轴轴承，是目前国内功率最大的风电主轴轴承。大功率风电轴承既需要在更大尺寸条件下确保材料性能得到提升，又需要在径向力和轴向力增加的情况下保证可靠性并达到设计使用寿命，这对轴承制造企业的研发能力、硬件设备支持、生产管理能力、检测分析能力等提出严格要求。

　　在研制过程中，洛轴通过结合行业领先的研发制造优势与用户使用经验，在原材料选择、产品设计、工艺制造等方面反复进行设计论证，并采用有限元分析等手段，在产品热处理、工序加工、保持架制造、表面涂层等方面取得突破，解决了制约行业发展的“卡脖子”难题，最终形成企业独有技术，有效保证了产品的顺利落地。

　　中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩表示，国内首套16兆瓦平台风电主轴轴承的下线，解决了我国风电行业20年至30年没有解决的最关键“卡脖子”难题，进一步推动国产风电产品为全球应对气候变化、解决能源安全、实现能源转型贡献“中国力量”。

　　中国轴承工业协会理事长周宇也对产品给予高度评价。“洛轴16兆瓦平台风电主轴轴承的下线，刷新了我国大功率风电主轴轴承纪录，成为新的中国风电主轴轴承之最，是我国风电轴承发展里程碑，也是我国大功率风机主轴轴承从跟跑到并跑的转折点，更是我国轴承行业向党的二十大胜利召开献上的一份厚礼。”周宇说。

　　自1997年研制出国内首套风机轴承以来，洛轴始终紧跟风机行业发展趋势，与风机行业头部企业共同推动风机轴承国产化从无到有、从有到强，目前已在大兆瓦陆上风电、海上风电等高端产品领域实现全系列、全覆盖。后续企业将持续加大大兆瓦风电系列轴承国产化研发，有序扩充产能、持续科研创新、巩固行业地位，用更多系列、更高品质的清洁能源产品，共同推动我国装备制造业实现高质量发展，实现民族工业品牌做大做强。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦/文 鲁博/图/视频 通讯员 余柯)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市政府与凯盛集团举行战略合作座谈会 ...
  • 洛城桂花次第开 闻香赏桂莫迟疑
  • 怎么能快速拿到核酸检测结果？洛阳市...
  • 央媒关注龙门石窟文物保护工作 相关话...
  • 洛阳：抓产业新风口 打造沉浸式文旅目...
  • 9月17日起，凯旋路解放路口中心围挡施工
  • 洛阳公交集团：便民服务进社区 为居民...
  • 洛阳市已引进“河洛创新创业人才（团...
  • 抓好主攻方向突出特色优势 提升城区功...
  • 撤镇设街道，洛龙区三个街道今日挂牌...
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    彼岸花（手机拍）

    落日时分

    龙门再现华服魅力

    窗台小景
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605