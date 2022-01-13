国家轴承产业发展再添“洛阳动力”

昨日，记者从轴研所获悉，由该企业重点参与、牵头的国家重点研发计划“高速精密悬浮轴承”项目、“精密机床主轴轴承示范应用及工业试验平台”项目，近日顺利通过课题综合绩效评价，再次为国家轴承产业发展贡献“洛阳动力”。

昨日，记者从轴研所获悉，由该企业重点参与、牵头的国家重点研发计划“高速精密悬浮轴承”项目、“精密机床主轴轴承示范应用及工业试验平台”项目，近日顺利通过课题综合绩效评价，再次为国家轴承产业发展贡献“洛阳动力”。

在“高速精密悬浮轴承”项目中，轴研所承担、参与了“过临界磁悬浮转子动力学行为及控制理论研究”等课题的研发工作，对磁悬浮轴承转子过临界同步阻尼增强方法、立式重载磁悬浮保护轴承的优化设计与制作工艺、弹性箔片气体动压轴承压制回弹机理与回弹补偿机制等技术进行重点攻关，夯实了企业在磁悬浮轴承领域的技术创新能力，为磁悬浮转子轴承、磁悬浮保护轴承及弹性箔片气体动压轴承等方面的技术提升奠定坚实基础。

在“精密机床主轴轴承示范应用及工业试验平台”项目中，轴研所牵头联合哈尔滨轴承制造有限公司、西安交通大学、河南科技大学等13家单位，以高速、高精度、高可靠性精密机床主轴轴承整体性能提升为目标进行研发。通过实施该项目，轴研所精密机床主轴轴承产品质量得到明显提升，有效实现精密轴承批量生产的精度质量一致性控制，建立了精密机床主轴轴承生产线，产品在国内著名机床厂投入应用；河南科技大学、西安交通大学等高校在轴承的运维、测试等理论研究方面解决了大量技术难题。同时，该项目为轴承行业培养了多位专业技术人员，为行业发展补充了后备力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 乔忠义）