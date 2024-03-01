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为雌株“避孕”！6月15日前洛阳将集中注射杨柳飞絮抑制剂
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.14 19:16

　　配药、钻孔、注射、挂牌……5月15日至6月15日，洛阳将集中开展杨柳飞絮抑制剂注射工作，防治明年春季杨柳飞絮。这是14日洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心组织的杨柳飞絮药剂治理现场培训会上得到的消息。

　　当日上午9时，在洛龙区金城寨街和牡丹大道交叉口附近，来自洛阳各县区、景区的80余名技术人员现场“取经”，学习飞絮抑制剂的注射技术。

　　牡丹大道景观渠两侧柳树成荫。活动现场，技术人员对药剂注射全过程进行演示：首先进行配药，其次测量柳树雌株胸径判断药剂用量，随后进行钻孔、依次注射，最后挂上相关提示牌，提醒市民请勿触碰。

　　记者看到，该抑制剂的名称叫植缘，其主要成分是赤霉酸。洛阳市园林绿化中心党委委员、正高级工程师王纪红介绍，植缘的作用相当于为雌株“避孕”，从而达到从源头减少杨柳飞絮产生的效果。

　　“杨柳飞絮是植物生长发育过程中的一种自然现象，杨树和柳树也分‘男女’，只有雌株才会产生飞絮。飞絮是杨柳的雌株结的种子成熟后，产生的白色絮状绒毛。当风吹过，这些绒毛就会带着种子四处飘散，以繁衍后代、扩大家族。如果城市中种植的杨树和柳树的雌株数量较多，春季就会产生大量飞絮，造成环境污染。”王纪红介绍，由于历史原因，当前洛阳市区杨柳雌株约20万株，其中洛阳市园林绿化中心直管区域约有3万株。

　　近年来，为减少杨柳飞絮的影响，园林绿化部门采取了多种防治措施，如“冲、扫、洒、吸”的三维立体作业防治、新建道路绿化选择其他树种替代等，已取得一定成效。综合来看，注射植缘是当前较经济、易操作的一种防治方法，利于大范围推广。

　　“当前，洛阳今年的杨柳飞絮已基本结束，正是注射植缘的最佳时机。5月15日至6月15日，洛阳将全面开展杨柳飞絮抑制剂注射工作，注射后，预计明年我市杨柳飞絮治愈率可达到85%以上。”王纪红说。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘苗 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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