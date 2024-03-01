13日至14日，市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真落实党中央和省委部署要求，观摩交流全面推进乡村振兴的做法及成效，安排部署下步重点工作，动员全市上下学习运用“千万工程”经验，持续实施“151”工作举措，扎实推进“4+2”阶段性重点工作，不断开创洛阳“三农”工作新局面。

市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会召开

江凌讲话 徐衣显主持 杨骁、李保国、孙延文参加

13日至14日，市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真落实党中央和省委部署要求，观摩交流全面推进乡村振兴的做法及成效，安排部署下步重点工作，动员全市上下学习运用“千万工程”经验，持续实施“151”工作举措，扎实推进“4+2”阶段性重点工作，不断开创洛阳“三农”工作新局面。

夏初时节，河洛乡村万物并秀、生机勃勃。13日，市委书记江凌，市委副书记、市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁分别带领三个观摩组，利用1天时间，深入南部生态发展区和环都市区9个县区开展实地观摩，每个县区观摩1个乡镇，每个乡镇集中连片观摩5个村庄，全面检验乡村振兴工作成效。大家一路走、一路看，有启发、有收获，一致认为，乡村振兴大有可为，“151”工作举措和“4+2”阶段性重点工作契合党中央和省委要求、符合洛阳实际，在河洛乡村已经形成生动实践。只要坚定不移抓下去，就一定能绘就农业强、农村美、农民富的乡村振兴新图景。

14日上午，市委农村工作会议召开。江凌出席会议并讲话，徐衣显主持，杨骁通报观摩情况。李保国、孙延文等参加。

江凌在讲话中指出，习近平总书记高度重视“三农”工作，把推进乡村全面振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，为我们做好工作提供了根本遵循和行动指南。市委深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真落实党中央和省委部署要求，坚持以富民为导向、以产业为首要，因地制宜提出“151”工作举措和“4+2”阶段性重点工作，引领乡村产业发展、乡村建设、乡村治理取得阶段性成果。同时要清醒认识到洛阳县域发展总体薄弱，加快推进现代化建设，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，进一步增强推进乡村全面振兴的责任感使命感，统一思想、坚定信心，发挥优势、扬长补短，按照既定思路举措坚定不移抓下去，奋力推动乡村振兴取得更大成效，为现代化洛阳建设提供有力支撑。

江凌强调，要集中连片推进乡村全面振兴。要科学编制乡村振兴规划，深入研究未来人口转移和乡村演变趋势，统筹谋划基础设施建设和产业布局、城乡融合发展和公共服务提升，更好引导乡村连片建设发展。要扎实抓好集中连片示范区建设，坚持以产业连片发展为纽带，结合产业定位完善基础设施，以集中连片发展促进农业规模化经营、带动乡村全面振兴。要建好用好集中连片推进机制，加大县域和乡镇统筹力度，实行以强带弱、联动发展，建立共建帮扶机制，高效整合资源要素支持连片发展。

江凌强调，要集中抓好“4+2”阶段性重点工作。要把发展富民产业摆在突出位置，深入分析特色产业发展状况，选准产业定位，做大产业规模，加大涉农招商力度，积极引导工商资本参与乡村产业发展，完善联动带农机制，有效带动农民增收。要高度重视就业增收，精准分析市场用工需求，注重依托劳务公司、龙头企业精准开展技能培训，利用乡里中心平台组织开展集中培训，让更多群众实现技能就业、技能增收。要持续改善农村人居环境，以城乡供排水一体化为牵引，统筹推动厕所革命、垃圾处理和村容村貌提升，进一步梳理完善供排水一体化规划布局，突出抓好市场化运营，探索建立收益平衡机制，着力实现可持续运营。要加强和创新基层治理，扎实抓好“五星”支部创建，深入开展“三清两建”，建好用好乡里中心，着力打造共建共治共享治理格局，不断密切党群干群关系、巩固党的执政基础。要搞活农村金融，抓好农村信用体系建设，积极开展信用村、信用户、信用合作社认定，完善农村担保体系和风险补偿机制，鼓励金融机构开发特色金融产品，为乡村振兴注入更多“金融活水”。

江凌强调，要更加扎实推动工作落实。要牢固树立和践行正确政绩观，转变工作作风，强化务实担当，全心全意为百姓造福。要压紧压实责任，县委书记当好“一线总指挥”，乡镇党委担起主责主业，把主要精力放在抓乡村振兴工作上，深入一线调查研究，真正把工作抓到点子上。要转变思维抓工作，坚持用改革思维抓发展、用市场思维抓产业、用共治思维抓治理，全面激发农业农村发展活力。要坚决纠治形式主义，深度研究工作，走好群众路线，健全督导机制，以更大力度、更实举措推动乡村振兴各项重点工作落地见效。

会议回顾总结了前一阶段“三农”工作，并对下一阶段“三农”工作作出部署。伊川县、汝阳县、嵩县田湖镇、洛宁县东宋镇、宜阳县香泉村、孟津区卫坡村作了典型发言。

会议以视频形式召开，主会场设在市会议中心，各县区设分会场。

王军、祁建峰、刁国泰、张玉杰、王森、韩治群、陈功等市级领导出席会议。各县区党委主要负责同志，市委农村工作领导小组成员单位主要负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 赵晨熹)