划重点！2024，洛阳乡村振兴工作这么干

推进乡村全面振兴是新时代新征程“三农”工作的总抓手。

推进乡村全面振兴是新时代新征程“三农”工作的总抓手。 推进乡村全面振兴是新时代新征程“三农”工作的总抓手。 随着市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”阶段性重点工作落地见效，洛阳乡村产业发展、乡村建设、乡村治理取得实质性进展、阶段性成果。2023年，全市农村居民人均可支配收入增速达到7.8%，高于全省全国平均水平。 今年，“三农”工作怎么干，乡村振兴如何发力？14日召开的市委农村工作会议明确划定了路线图和任务书：学习运用“千万工程”经验，集中连片推动乡村全面振兴，持续抓实“4+2”阶段性重点工作，不断开创洛阳乡村振兴工作新局面。 ●守牢防止规模性返贫底线 严格落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，确保衔接资金用于产业发展的比重不低于65%，新谋划实施1307个巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目。强化就业帮扶，全年转移就业人数不低于20.5万。 ●扛稳粮食安全重任 全面落实粮食安全党政同责，实施粮食单产提升工程，新建和改造提升高标准农田30万亩，粮食种植面积稳定在744.3万亩以上。严格落实“菜篮子”行政首长负责制，蔬菜播种面积稳定在100万亩以上。规划建设一批平急两用农业综合应急服务中心，增强农业生产减灾救灾能力。 ●提升富民产业发展水平 壮大特色种植。围绕绿色杂粮、中药材、优质林果、食用菌全产业链发展，以提升亩均效益为目标，持续推动调结构、补链条、兴业态、促增收。 发展牛羊养殖。支持6个养牛大县和2个养牛大县发展牛羊养殖，用好“托牛所”模式，解决融资贷款问题，力争全市牛、养饲养量增幅分别达到7%、6%以上。 大力发展高端民宿。突出集中连片，发挥集群效应，着力打造“伏牛山居”“黄河人家”高端精品民宿品牌，全年新打造高端民宿集群3个、省级乡村康养旅游示范村20个。 强化农业招商引资。以特色农业产业链为重点，着力引进特色农产品精深加工项目和冷链物流、电子商务、农文旅融合等优势企业。 ●扎实开展技能培训 结合产业发展实际和市场用工需求，建立培训就业一体化服务，全年完成职业技能培训14.7万人次以上。持续推广以工代赈等方式，多渠道促进农民创业就业，力争全市农村居民人均可支配收入增速达到7%以上。 ●持续改善人居环境 以“系统谋划、示范带动、连片打造、整体提升”为原则，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、城乡供排水一体化运营为重点，全年改造农村户厕1.2万户，开展生活垃圾分类行政村占比达到80%以上、农村生活污水处理率达到73%以上，打造独具洛阳特色的宜居和美乡村。 ●建好用好乡里中心 按照“需求导向、市场运营、群众参与、数字赋能”原则，一村一策确定乡里中心功能设置，今年实现农村地区乡里中心全覆盖，着力打造群众愿来想来常来的服务中心。 ●增强农村金融服务保障 支持银行等金融机构加快农村信用体系建设，科学开展信用户、信用村评定工作，实现信用村认定全覆盖。大力开展数字普惠金融，推动农业保险扩面、增品、提标，设立地方特色农业保险。 ●建强农村基层党组织 深入开展“五星”支部创建，扎实整顿提升一批软弱涣散村，全年争创农村“五星”支部90个，“三星”以上农村党支部达到60%以上。常态化推进“三清两建”工作，充分发挥“三自”组织作用，推动志愿服务组织社会化，实现群众入组、党员联系、活动开展“三个全覆盖”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 赵晨熹 文/图）