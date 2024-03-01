江凌与豫信电科董事长李亚东举行工作会谈

14日，市委书记江凌与来洛洽谈的豫信电子科技集团有限公司董事长李亚东举行工作会谈，双方就深化新一代信息技术产业合作、加强数字政府建设等进行深入交流。

14日，市委书记江凌与来洛洽谈的豫信电子科技集团有限公司董事长李亚东举行工作会谈，双方就深化新一代信息技术产业合作、加强数字政府建设等进行深入交流。 14日，市委书记江凌与来洛洽谈的豫信电子科技集团有限公司董事长李亚东举行工作会谈，双方就深化新一代信息技术产业合作、加强数字政府建设等进行深入交流。 双方一致认为，新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业，也是我省大力发展的核心产业之一。豫信电科集团肩负我省发展战略性新兴产业的重要使命，对我省做大做强数字经济、提升数字产业核心竞争力具有重要意义。当前，洛阳正瞄准“四新一装备”重点领域，大力培育发展新一代信息技术等风口产业，加快走好以创新为引领的产业发展之路。洛阳与豫信电科同向而行，双方合作有基础、有优势，前景广阔。下一步，双方将积极抢抓机遇，把准方向、找准优势，聚焦半导体产业务实开展对接洽谈、项目合作、改革创新，同时积极拓展数字化政务服务合作模式，协力发展新质生产力，实现政企双方互利共赢。洛阳将始终靠前服务、优化环境，为双方合作顺利推进及豫信电科在洛企业发展提供全方位保障。 豫信电科集团副总经理刘明星，市领导王军、张玉杰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)