阵风9到10级！洛阳发布大风黄色预警

洛阳市气象台2024年5月15日2时56分将大风蓝色预警信号升级为大风黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现6级左右东北风，阵风9到10级，局地10级以上，请注意防范。

洛阳市气象台2024年5月15日2时56分将大风蓝色预警信号升级为大风黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现6级左右东北风，阵风9到10级，局地10级以上，请注意防范。 洛阳市气象台2024年5月15日2时56分将大风蓝色预警信号升级为大风黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现6级左右东北风，阵风9到10级，局地10级以上，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责做好防大风工作。 2.及时停止户外活动，停止高空、水上等户外作业，停止露天集会,危险地带人员和危房居民应尽量转到避风场所避风。 3.公园、景区、游乐场等户外场所应当做好防护措施，确保人员安全。 4.居民应当关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物，人员避免外出，外出时远离户外广告牌、棚架、铁皮屋、板房等易被大风吹动的搭建物。 5.切断户外危险电源，加固围板、棚架、广告牌等易被大风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品。 6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当采取保障交通安全的措施,有关部门和单位应做好森林等防火工作。 过往预报 1、河南省气象台2024年5月15日02时发布强对流黄色预警：预计5月15日02时至15日08时，安阳、鹤壁、濮阳、新乡、焦作东部已出现10级以上雷暴大风，预计上述地区和郑州、开封、商丘、许昌、平顶山北部、漂河、周口部分县市仍将出现10级以上(局部11-12级)雷暴大风；新乡东部、郑州东部、开封将有短时强降水天气，最大小时雨量20-40毫米。 2、洛阳市气象台2024年5月14日20时58分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现4到5级东北风，阵风7到8级，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责做好防大风工作。 2.停止高空、水上户外作业和游乐活动。 3.关好门窗,加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物,妥善安置易受大风影响的室外物品,遮盖建筑物资。 4.行人应尽量少骑自行车,刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留。 5.有关部门和单位应注意做好森林等防火工作；街道、社区、村庄和家庭应加强防火意识，适时采取有效措施，消除火灾隐患。