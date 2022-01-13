实现世界领跑！12兆瓦海上抗台风型风力发电机组主轴轴承在洛阳成功下线

29日，记者从洛阳新强联回转支承股份有限公司获悉，由其研发制造的12兆瓦海上抗台风型风力发电机组主轴轴承近日在洛阳成功下线。

29日，记者从洛阳新强联回转支承股份有限公司获悉，由其研发制造的12兆瓦海上抗台风型风力发电机组主轴轴承近日在洛阳成功下线，系国产首台套产品，也是目前国内最大功率风电机组主轴轴承，标志着我国大功率风电机组主轴轴承的研发水平进入全球第一梯队。

作为风电机组中单价最贵的轴承，主轴轴承是风电机组的核心部件，承担着吸收叶轮气动载荷和传递功率的重要作用，素有风电机组“心脏”之称。近年，风电机组朝着大功率方向迅猛发展，与之配套的主轴轴承尺寸也随之增加，给相关国产化工作带来不小挑战。

新强联研发制造的该款产品，直径为3.5米，重量超过14吨，可承受47500千牛·米的倾覆力矩，在多项数据上达到国内甚至全球顶尖水平。

“与普通产品相比，12兆瓦主轴轴承看似只是尺寸的放大，其加工制造难度却实现了几何级增加。”新强联总工程师郝文路坦言。

产品的尺寸放大，意味着更高的载荷，再加上转速高、运行时间长、运行环境极其恶劣……这些都要求企业必须对产品的设计、材料、冷热处理工艺等进行全面升级，也对生产设备和检测设备提出更为苛刻的要求。

在具体研发中，针对海上恶劣工作环境，新强联围绕中频淬火无软带工艺开展攻关，积极改进感应器设计，满足了产品高承载能力要求。同时企业围绕润滑、制造、设计、轴承制造装备、检测与试验等领域，先后成功突破应用免焊接支柱保持架结构设计技术、滚子表面特殊涂层处理技术、复杂工况下有限元分析技术等，为解决我国大型海上风电机组核心部件“卡脖子”技术难题贡献多项“洛阳创新”。

在该产品研制过程中，新强联共获得发明专利3件，实用新型专利5件。目前经中国轴承质量检测中心检测，产品各项指标均达到用户要求。

“12兆瓦海上抗台风型风力发电机组主轴轴承，是我国在10兆瓦以上风电机组主轴轴承领域实现的又一突破，更是我国大功率风电机组主轴轴承在世界领域从跟跑到领跑的转折点，具有里程碑意义。”在下线仪式上，中国轴承工业协会理事长周宇对该款产品给予高度评价。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 李鹏 通讯员 邢维京 高月 颜瑶）