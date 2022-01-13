“创赢未来·优秀大学生中原行”暑期夏令营来洛

8日，由共青团河南省委主办的“创赢未来·优秀大学生中原行”暑期夏令营开启洛阳之行，来自清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学等全国顶尖高校的60余名豫籍优秀大学生代表来洛参观学习，并参加洛阳市青年人才政策推介会。

8日，由共青团河南省委主办的“创赢未来·优秀大学生中原行”暑期夏令营开启洛阳之行，来自清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学等全国顶尖高校的60余名豫籍优秀大学生代表来洛参观学习，并参加洛阳市青年人才政策推介会。

青年学子先后前往中信重工机械股份有限公司、第一拖拉机股份有限公司大拖公司、洛阳国家大学科技园、洛阳博物馆、洛阳市规划展示馆，了解洛阳工业基础和科研成果，感受洛阳深厚文化底蕴和青春发展活力。

参观结束后，青年学子参加洛阳市青年人才政策推介会，深入了解全市青年人才就业创业优惠政策。青年学子纷纷表示，洛阳是适合工作、生活的沃土，希望有机会来到洛阳、扎根洛阳、建设洛阳。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂 文/图)