7月31日，河南省高分子材料及辐射加工产业技术创新战略联盟在洛成立。联盟以提升高分子材料产业技术创新能力为目标，吸纳驻洛高校、科研院所及相关企业等20余家单位，共同打造产学研用新高地。

7月31日，河南省高分子材料及辐射加工产业技术创新战略联盟在洛成立。联盟以提升高分子材料产业技术创新能力为目标，吸纳驻洛高校、科研院所及相关企业等20余家单位，共同打造产学研用新高地。

该联盟是由河南省科技厅批准成立的产业科技创新联盟。联盟成员包括河南科技大学化工与制药学院、洛阳理工学院材料科学与工程学院等驻洛高校重点院系，河南科高辐射化工科技有限公司、河南省轻工机械研究所有限责任公司等20余家电力电子、先进制造与自动化、高分子材料等相关领域的企业和科研院所。联盟将集合多方力量推进高分子材料技术进步和产业化，建立产学研用信息与仪器设备资源共享机制，建设人才培养与国内外合作平台，共同构建质量管理与检测体系，打造产业品牌效应，提升我市在高性能高分子材料技术领域的竞争力。

联盟成立大会上，河南科技大学、洛阳理工学院分别与我市相关企业与科研院所签订产学研合作协议和合作开发项目，将依托联盟平台，为高校相关专业学子提供实践和就业岗位，为我市高分子材料及辐射加工产业发展持续输送新生力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 通讯员 余东升）