第七届洛阳创业之星大赛复赛圆满落幕

昨日，第七届洛阳创业之星大赛暨第十一届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区(专设氢能与储能产业专业赛)复赛圆满落下帷幕。来自洛阳的突围选手将与来自长三角、京津冀、粤港澳赛区的晋级选手共同进入决赛角逐总冠军。

昨日，第七届洛阳创业之星大赛暨第十一届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区(专设氢能与储能产业专业赛)复赛圆满落下帷幕。来自洛阳的突围选手将与来自长三角、京津冀、粤港澳赛区的晋级选手共同进入决赛角逐总冠军。

据悉，第七届洛阳创业之星大赛由省科技厅指导，市政府主办，市科技局、财政局、商务局、洛阳高新区管委会共同承办，自启动以来，累计吸引全国528个创新项目报名参赛。洛阳赛区复赛参赛项目分别来自新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、新能源、新能源汽车、新材料、节能环保等七大领域，其中，新一代信息技术领域项目数量最多。

复赛采用“8+7”模式，以8分钟路演与7分钟问答相结合的形式进行，各参赛项目代表逐一登上路演舞台，向评审展示前沿技术与创新思想。为保证复赛的专业性与公平性，大赛组委会邀请来自泽润基金、华控资本等不同行业领域的10位顶级投资人、知名导师担任复赛的评审团成员，既为参赛选手提供专业指导和创业启发，又为创业者融资提供平台和人脉资源。

随着洛阳赛区复赛落下帷幕，来自长三角、京津冀、粤港澳和洛阳市共计30个成长组项目和18个初创组项目成功晋级决赛，入围项目将于7月28日汇聚洛阳高新区双创会客厅，角逐总冠军。参赛的优秀企业将有机会参加第十一届中国创新创业大赛河南赛区决赛及全国总决赛。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）