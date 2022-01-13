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人社部组织创业导师来洛辅导“海归”创业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 16:55

　　8月2日，人社部组织创业导师走进洛阳市涧西区留学人员创业园，对园区留学人员创业团队和创业项目“把脉问诊”。人社部留学人员和专家服务中心副主任陶静带队来洛，河南省人社厅党组成员、副厅长李海龙，洛阳市政府党组成员贺敏参加活动。

　　创业导师走进留学人员创业园活动是人社部落实国家创新驱动发展战略和人才强国战略的重要举措，此次活动由人社部留学人员和专家服务中心、中国留学人员回国创业专家指导委员会、河南省人社厅、洛阳市政府主办，河南省高层次人才服务中心、洛阳市人社局、涧西区政府承办。

　　参加活动的国家级创业导师有广东工业大学教授金虎林，北京工业大学智能机械研究院副院长刘海滨，天翼资本管理团队核心合伙人、执行总裁熊海涛，汕头大学教授徐从康，猎聘大数据研究院副院长郑颖美，中投企智资本董事长朱敏红。

　　陶静对洛阳人才工作给予肯定。她说，此次创业导师走进涧西区留学人员创业园活动，是人社部助力洛阳发展的一次有益尝试。近年来，洛阳市创新人才发展理念，以打造国家创新高地和中西部地区人才高地，努力建设青年友好型城市为重点，大力实施人才强市创新驱动发展战略，形成了以“河洛英才计划”为引领，覆盖人才引进和培养、个人和团队、创业和创新的全链条人才培养体系，一大批专家、人才与洛阳结缘，一大批技术项目在洛阳开花结果，洛阳正成为海内外有识之士纷至沓来的投资热土和创业高地。

　　贺敏介绍，近年来，洛阳始终高度重视人才工作，聚焦青年友好型城市建设，创新出台“1+22”人才政策体系，大力引才、育才、用才、聚才，为推动经济社会发展提供了强有力的人才支持和智力支撑，尤其是海外留学人员，成为推动洛阳高质量发展的宝贵资源和重要力量。目前，全市已有2个省级留学人员创业园，累计引进孵化留学人员创业企业70余家，同时建立“河洛海外英才”库，出台政策大力引进、鼓励留学归国人员来洛创新创业。

　　活动启动仪式上，洛阳市人社局党组书记、局长白剑为来洛专家颁发洛阳市创业导师聘书。在洛期间，专家们将通过名师讲堂、项目路演、企业走访等形式，与我市留学创业人员面对面交流，帮助改进企业内部管理效能，确定企业发展方向，提升技术水平，助力企业又好又快发展。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 郭红波 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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