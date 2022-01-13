洛阳：以科技创新带动产业升级

近日，在位于宜阳县的洛阳航空装备智创产业园建设现场，项目一期正在进行室内装修和机电安装，二期主体已封顶。该产业园总投资60亿元，规划建设研发中心、中试车间、实验室、总装车间及配套工程，定位为世界一流高精尖航空产品生产制造基地，建成后年产值将超300亿元。

近日，在位于宜阳县的洛阳航空装备智创产业园建设现场，项目一期正在进行室内装修和机电安装，二期主体已封顶。该产业园总投资60亿元，规划建设研发中心、中试车间、实验室、总装车间及配套工程，定位为世界一流高精尖航空产品生产制造基地，建成后年产值将超300亿元。

在相隔不远的洛阳航空装备科创产业园，企业厂房已建成，正在安装设备。该项目由民营企业投资、建设、运营、服务，将引进高科技、高成长性企业落地，在园区内形成航空装备全闭环产业链。

以洛阳航空装备智创产业园为龙头，以洛阳航空装备科创产业园为配套支撑，我市把握产业风口，做大做强航空装备产业集群，为制造业高质量发展提供有力支撑。

全市产业发展观摩推进会强调，抓产业的重点要更加明确。要聚力抓创新，坚持把创新落到产业上、把重点落到转化上、把主体落到企业上，以科技创新带动产业升级。

今年以来，我市大力培育高新技术企业，加快推进规模以上工业企业研发活动全覆盖，扶持科技型中小企业成长壮大。

洛阳建龙吸附材料产业园智能仓库

作为中部六省首家科创板上市企业，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司坚持科技创新，已成为集国内吸附类分子筛产品研发、生产、销售及技术服务于一体的行业领军企业。位于偃师区的洛阳建龙吸附材料产业园改扩建项目，年底全部投产后将实现分子筛由吸附材料向催化材料领域扩展的研发应用。位于洛龙区的洛阳建龙技术创新中心主楼已封顶，该项目建成后将作为该企业的全球研发总部和销售中心，为健康持续高质量发展注入新的动力。

同样作为上市公司的隆华科技，也通过创新实现产业的转型升级。在位于孟津区的隆华科技新材料产业园内，新型高性能PVC结构芯材生产线刚刚投入使用，就实现稳定批量生产。该产品用于风力发电相关领域，已达到国际先进水平，可实现进口替代，将为我国风力发电等绿电关键设备全面国产化作出贡献。

在我市“三个一批”项目中，一大批新型研发机构、创新孵化平台更是让人眼前一亮。随着建设步伐的加快，也将更好地集聚人才、壮大科技型中小企业集群，激发洛阳创新活力。

位于洛龙区的中南高科·洛阳智能装备创新港项目，建成后预计可进驻60余家企业，主要面向智能制造、电子信息、高端装备制造、新型材料、节能环保等领域。

西工区通过生命健康科技产业社区、智能科技产业园、凤凰谷产业园、西工硅巷等创新载体建设，目前已引进国创中心成果转化基地、中科GMP、寒武纪等科创项目104个。

洛阳中关村协同创新中心

还有位于瀍河区的洛阳中关村协同创新中心项目，将发挥中关村示范引领和辐射带动作用，为企业提供创新展示、产业孵化及加速等功能；颐高数字科创中心项目则主要布局建设数字科创孵化中心、直播孵化基地等，将为瀍河聚资源、育潜力、引龙头助力。

坚持以创新引领发展主战略，我市以科技创新引领产业升级，将在新一轮区域经济版图重构中重塑发展优势。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 实习生 丁博 通讯员 王少峰 文/图）