请绕行！连霍高速北半幅新安西站以西处发生事故断行

27日16时50分，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至27日16时45分，因降雨(积水)，连霍高速洛阳段全线禁上，二广高速瀍河站禁上。

27日16时50分，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至27日16时45分，因降雨(积水)，连霍高速洛阳段全线禁上，二广高速瀍河站禁上。 27日16时50分，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至27日16时45分，因降雨(积水)，连霍高速洛阳段全线禁上，二广高速瀍河站禁上。 此外，二广高速洛阳段，宁洛高速洛阳段，洛卢高速全线，洛栾高速全线因降雨(积水)禁止七座以上(含七座)车辆及货车、危险品运输车辆上站。 需要注意的是，因北半幅连霍高速736公里(新安西站和渑池服务区之间)事故，造成连霍高速东向西方向断行，提醒拟走连霍高速往西的车辆提前从新安西站下站。 洛阳高速交警提醒，近期强对流天气频繁，广大司机朋友要及时关注天气及路况信息，注意行车安全。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋)