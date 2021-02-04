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明日起，洛阳光华路(玄武门大街-同德巷)南北交通断行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.25 11:03

　　光华路热力管网工程为我市重点民生工程项目，根据工程时序，光华路(玄武门大街-同德巷)热力管网工程将于近期组织实施。为确保工程顺利实施，施工期间道路安全畅通，最大限度的降低对市民的影响，特公告如下：

　　(一)围挡的时间：

　　2021年10月26日至2021年11月10日

　　(二)围挡的区间：

　　光华路(玄武门大街-同德巷)

　　(一)交通变化情况：

　　施工程实施围挡施工期间，光华路(玄武门大街-同德巷)南北交通断行，禁止机动车通行，非机动车和行人沿两侧人行道通行。

　　(二)车辆绕行：

　　施工期间由南向北需途经光华路行驶的车辆，可沿同德巷或嘉裕门大街地面辅道绕行；由北向南需途经光华路行驶的车辆，可沿规划纱厂东路、同德巷绕行。温馨提示：请沿线居民和过往车辆要注意道路封闭后对周边路网的影响，根据交通流的变化，提前规划出行线路和时间，自觉遵守交通引导标志、标识的指示，注意出行安全，服从现场人员的管理；同时，大力倡导低碳绿色环保，尽量选择公共交通、共享单车或拼车出行，降低车辆的使用。暂时的不便是为了今后的畅通，施工期间给您带来的不便敬请谅解。

　　特此公告

　　洛阳市城市管理局

　　洛阳市公安局交警支队

　　2021年10月23日

（来源：洛阳交警微博）⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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