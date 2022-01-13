洛阳：推动“回头看”见行见效 不断开创新时代人民政协工作新局面

近期，我市集中开展贯彻落实中央和省委、市委政协工作会议精神进展情况“回头看”工作专项督导调研。

近期，我市集中开展贯彻落实中央和省委、市委政协工作会议精神进展情况“回头看”工作专项督导调研。

市督导调研活动分为5个小组深入各县区，采取个别谈话、实地检查、查看资料等方式，了解各县区贯彻落实中央和省委、市委政协工作会议精神进展情况，深入调研政协履职促进发展、改革、稳定工作，“有事好商量”协商议事工作、委员读书活动、“委员之家”建设、加强基层政协党的建设工作等，并召开座谈会听取工作汇报和建议，探讨交流推进政协工作高质量发展的思路和办法。

市政协党组书记、主席杨炳旭带队督导调研。他强调，要提高政治站位，持续深入学习中央和省委、市委政协工作会议精神，结合实际再领会、再贯彻，推动学习贯彻工作不断走深走实。要把准人民政协专门协商机构建设的政治方向，把人民政协建设成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。要聚焦主业，努力提高建言资政水平；突出主责，做好深化凝聚共识工作；突出主体，抓好委员队伍建设；强化保障，切实加强党对政协工作的全面领导。要紧紧围绕督导调研组反馈的突出问题，制订整改方案，明确整改方向，确保问题见底清零，以问题整改推动建立长效机制，推动“回头看”见行见效，不断开创新时代人民政协工作新局面。

李新建、王敬林、陈淑欣、曾丹梅、张伊民等分别带队开展督导调研活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）