刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息：因围挡施工，6月13日起玄武门大街部分路段断行。

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息：因围挡施工，6月13日起玄武门大街部分路段断行。 刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息：因围挡施工，6月13日起玄武门大街部分路段断行。 接玄武门大街建设工程指挥部通报，玄武门大街提升改造工程(新街-平等街)段桥梁施工将于2022年6月13日起围挡施工，为确保工程顺利实施和道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下： 围挡时间 2022年6月13日(22时)至2022年8月13日(24时)。 围挡区间 玄武门大街北侧保通路段(新街至中石化加油站)。 交通变化及绕行线路 1.交通变化情况 玄武门大街(新街—平等街)北侧保通路由东向西机动车断行，行人正常通行。 2.车辆绕行线路 经玄武门大街(新街—平等街)的机动车辆，可从新街～唐宫路～北大街段绕行。 3.公交线路调整：由公交公司制定并发布。 温馨提示 过往车辆在行经过该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。 特此公告 玄武门大街建设工程指挥部 洛阳市公安局交警支队 洛阳市公交公司 2022年6月10日 ⑥