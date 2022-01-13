公路部门提前加强隐患巡查整治 降雨未造成国省干线及农村公路断行

记者昨日从市公路事业发展中心得知，今年汛期来临后，全市各级公路部门提早部署防汛工作，加强隐患巡查整治和物资储备，因此本次降雨未造成国省干线及农村公路断行。

记者昨日从市公路事业发展中心得知，今年汛期来临后，全市各级公路部门提早部署防汛工作，加强隐患巡查整治和物资储备，因此本次降雨未造成国省干线及农村公路断行。

“去年‘7·20’‘9·24’期间，公路系统能够妥善应对并及时支援兄弟市县，有赖于物资储备体系。”该中心相关负责人说，目前，我市公路部门已建立三级物资储备体系：在二广高速白马寺站、嵩县德亭、宜阳韩城分别建有市应急储备中心、南部分中心和西部分中心3个物资储备仓库；县区、道班均建有物资储备仓库，各级应急储备中心会定期更新补充物资；应急响应启动后，各县区公路部门在辖区物资不能够满足应急处置需求时，可向市公路事业发展中心申请调拨。此外，各县区公路部门均建立了防汛应急救援队伍，配备挖掘机、装载机、自卸车等车辆及其他大型抢险机械，用以加大辖区内防汛巡查、防洪设施排查力度，修筑排水设施；严格执行24小时值班制度，畅通信息联络渠道，及时掌握和传递气象等相关信息。

该负责人提醒，尽管目前道路通行未受影响，但我市多丘陵山地，雨后土质疏松，部分路段易积水，多桥隧、急弯陡坡、长下坡、高填方、临水临崖等路段，因此地质灾害多发；大雨过后，部分路面出现泥石积存现象，公路养护人员正在积极清理，经行这些路段也须注意防范。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟)