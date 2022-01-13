紧急扩散！洛阳辖区这些高速禁止7座（含）以上车辆上站

27日15时30分，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至27日15时05分，连霍高速洛阳段，二广高速洛阳段，宁洛高速洛阳段，洛卢高速全线，洛栾高速全线因降雨(积水)禁止七座(含)以上车辆及货车、危险品运输车辆上站。

27日15时30分，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至27日15时05分，连霍高速洛阳段，二广高速洛阳段，宁洛高速洛阳段，洛卢高速全线，洛栾高速全线因降雨(积水)禁止七座(含)以上车辆及货车、危险品运输车辆上站。 27日15时30分，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至27日15时05分，连霍高速洛阳段，二广高速洛阳段，宁洛高速洛阳段，洛卢高速全线，洛栾高速全线因降雨(积水)禁止七座(含)以上车辆及货车、危险品运输车辆上站。 洛阳高速交警提醒，近期强对流天气频繁，广大司机朋友要及时关注天气及路况信息，注意行车安全。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋 文/图/视频)