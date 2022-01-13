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洛阳交警部门高压整治酒驾、醉驾

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 08:32

　　夏季高温炎热，聚会娱乐活动增多，酒醉、醉驾等违法行为易发多发。近日，为遏制夏季酒驾“抬头”态势，预防和减少道路交通事故，我市交警结合夏季整治百日行动、“亮剑·清风”平安护夏行动，在全市范围内开展严重交通违法行为集中整治行动。

　　在行动中，洛阳交警通过分析研判，根据酒驾、醉驾整治的重点区域、道路、时段，在辖区餐饮娱乐场所、地摊夜市周边，以及公路沿线主要道路路口，农村地区乡镇、集市周边道路，涉酒交通事故易发、多发路段，合理设置临时检查点，对过往车辆驾驶人逐一排查。在检查中，交警部门严格做到逢疑必查、高压打击，对有酒驾嫌疑的驾驶人进行严格检测，检测出酒驾结果后，迅速进入执法办案程序，规范取证、处罚程序，快速办理案件，严格执法，规范办案。

　　7月1日21时28分，驾驶人陈某均无证驾驶无号牌四轮电动车被洛阳交警查获，呼气酒精检测结果显示，陈某均每百毫升血液中的酒精含量为73毫克。

　　7月2日21时10分，驾驶人伊某国驾驶轿车被洛阳交警查获，呼气酒精检测结果显示，伊某国每百毫升血液中的酒精含量为59毫克。

　　7月2日21时，驾驶人李某仁无证驾驶无号牌二轮摩托车被洛阳交警查获，呼气酒精检测结果显示，李某仁每百毫升血液中的酒精含量为161毫克。

　　7月2日21时5分，驾驶人陈某仁驾驶轿车被洛阳交警查获，呼气酒精检测结果显示，陈某仁每百毫升血液中的酒精含量为75毫克。

　　交警提醒，交警部门将保持严厉打击酒驾、醉驾的高压态势，广大驾驶员切勿抱侥幸心理，以身试法。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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