暑期带娃 隔代教养的分歧如何管控

隔代教养已成为当今家庭教育中的普遍现象。由于生活方式和教育理念的差异，容易出现“重养轻教”“施教不当”等情况，进而诱发更大的代际冲突。

绘图 雅琦

●时间：6月22日

●地点：涧西区武汉路社区党群服务中心创想社

●主持人：王春艳涧西区武汉路社区居委会副主任

●开场白：隔代教养已成为当今家庭教育中的普遍现象。由于生活方式和教育理念的差异，容易出现“重养轻教”“施教不当”等情况，进而诱发更大的代际冲突。在暑期带娃上，爷爷奶奶辈与父母辈会有哪些教育分歧？该如何有效管控分歧？今天咱们请几位居民代表一起来聊聊。

嘉宾出场

杜俊江：涧西区武汉路社区居民，63岁

观点：教育要统一“战线”，耐心教育很关键

我的孙女今年上四年级了，作为奶奶，我会适当地参与孩子的教育。暑假，孩子的教育工作“任重而道远”。在这个过程中，我和儿媳在孩子的教育方式上产生了分歧。

儿媳面对孙女的学习问题容易急躁，忍不住大声批评。孙女面对妈妈的大声批评也不示弱，从而发生争吵，硬碰硬导致两败俱伤。

“孩子犯错误，跟她好好说嘛”“对孩子还是要多一些耐心”……看到儿媳简单粗暴的教育方式，我常常和她交流，希望她能平心静气。为了科学育娃，老伴儿还在家庭群发专家育儿的文章，让全家学习。起初儿媳比较抗拒，但有一件事深深触动了她。

有一天晚上，孩子突然悄悄跟我说：“奶奶，我能不能换妈妈呀？”一听到孙女的话，我心里一惊，知道孙女心理受到了影响。关键时刻，我和儿媳统一“战线”，先让孙女理解妈妈的苦心，又让她学着包容。反过来，我又和儿媳交流孙女心理的变化，经过多次探讨，她后悔地流下眼泪，并同意对孩子多一些耐心。

曹洪庆：涧西区武汉路社区居民，70岁

观点：扬长“补”短，对孙女宽严相济

我家有个孙女，今年10岁了。平时都是亲家带得多，暑假我们会多分担一些。平时，孙女学习非常紧张，儿媳要求比较严格。孙女暑期来到我们家后，我想让她有个“解放天性之旅”。

早晨睡到自然醒，想买什么买什么，想干什么干什么，玩手机、看电视也很少阻拦。在一次儿媳教育孩子时，我站出来护短说：“孩子还小，长大就好了。”这引起了儿子和儿媳的强烈抗议，当场说在这里住一段时间，她的坏毛病回家后需要好一阵子才能改掉。

经过反思，我意识到“严是爱，宽是害”。孩子养成了生活作息规律，到了我们这边必须坚持并维护好。还有饮食习惯，不应该对孩子的吃喝放任自流，造成孩子偏食、暴饮暴食，或对冷饮、零食毫无节制，不利于健康。

从这件事之后，我们经常和儿子、儿媳沟通、商量，扬长“补”短，对孙女宽严相济，让她健康成长。

王丽华：涧西区武汉路社区居民，68岁

观点：达成一致的教育观念，享受天伦之乐

他们小两口忙，为了外孙不遭罪，我们再累也帮忙。外孙从出生我就亲力亲为，从小跟我一起睡，跟我特别亲。

我女儿是一名医生，经常早出晚归，工作时间没有规律。我心疼女儿，一直坚持帮忙带外孙，但有时女儿不理解我，怪我溺爱外孙，说习惯没有养好。

真是出力不讨好。退休前我是幼儿园高级教师，在教育孩子方面我非常自信，没想到这竟成了家庭矛盾的焦点。去年暑期，外孙上小学前，我在家里给她做一些启蒙教育，女儿嫌我给外孙教得太多，剥夺了他的快乐童年；我不教，她又说我由着娃耍，怕上小学跟不上。几次之后，我索性把外孙送到培训班，请专业的人干专业的事。

经过与女儿多次沟通，我们统一了教育理念。今年暑期将至，我和外孙提前制定了详细的时间表。除了在家里的活动，我们也打算带着他走出家门，参与博物馆、科技馆举办的活动。

达成一致的科学教育观念，不仅让我享受了天伦之乐，减轻了子女的负担，外孙也获得了有意义的假期。这样一来，是利大于弊的。