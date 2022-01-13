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洛阳劳模张同海：30年，只为做好一块玻璃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.30 19:11

　　手机屏幕、车载屏幕等电子屏，都离不开一种玻璃新材料——超薄电子玻璃。近日，在位于偃师区的洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司生产车间，记者见到了正忙着调试超薄电子玻璃设备的浮法车间主任张同海。

　　张同海是南阳人，后随父母定居洛阳，初中毕业后考取洛玻集团职工技术学校，学习玻璃工艺。1992年，20岁的张同海到洛玻集团玻璃生产车间实习，被眼前蓝色、白色、绿色各种工艺的玻璃深深吸引，自此立志要在玻璃行业干出个样子来。

　　第二年，张同海如愿以偿地进入洛玻集团龙门玻璃有限责任公司，成为一名玻璃成型工。2001年，张同海当时所在公司的第一条超薄电子玻璃生产线建成投产。之后，张同海积极参加公司组织的电子玻璃相关培训,很快成为技术骨干。

　　“电子玻璃的研发是一个长期的过程，虽然当时公司已经投产电子玻璃，但仍需不断提升工艺，满足市场需求。”这些年，张同海主要负责超薄电子玻璃的研发与技术更新，夜以继日，乐此不疲。

　　作为主创人员，当时张同海和团队其他成员吃住都在厂区，经反复试验，研发出“薄如蝉翼”的超薄电子玻璃，厚度不超0.33毫米。后来，他们又实现了“洛阳浮法玻璃工艺技术”的重大突破和创新，相继研发出10个超薄玻璃新产品，产品质量达到国际先进水平，打破了国外企业对超薄玻璃市场的垄断。

　　三十年来，张同海始终饱含对事业的热爱和追求，不骄不躁，攻坚克难，只为生产一块块质量过得硬、满足客户需求的玻璃——洛阳市劳动模范的荣誉，他当之无愧！(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 杨凤轩 通讯员 王雷 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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