偃师区大口镇：颗粒归仓收获忙

风吹麦浪，满目金黄。近日，偃师区大口镇小麦开镰收割。炎炎夏日，轰鸣的收割机和忙碌的农民，共同描绘出一幅热火朝天的丰收画卷。

风吹麦浪，满目金黄。近日，偃师区大口镇小麦开镰收割。炎炎夏日，轰鸣的收割机和忙碌的农民，共同描绘出一幅热火朝天的丰收画卷。

目前，大口镇4.3万亩小麦进入收获期，已陆续开镰收割。大口镇党委坚持不懈抓粮食生产，在种足种好小麦的基础上，着力抓好麦田管理、农技推广和病虫害防治，今年全镇小麦生产形势总体良好。据初步测产，今年全镇小麦平均亩穗数、穗粒数、千粒重均有增加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 杨凤轩 通讯员 陈鹏飞 李博 摄)