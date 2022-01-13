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全部阴性！偃师、孟津、汝阳等县区公布5月9日核酸检测结果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网综合 2022.05.10 11:25

关于偃师区第二轮区域核酸检测结果的通告

　　按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部工作部署，我区于5月9日开展了第二轮区域核酸检测。在广大市民的积极支持配合下，本次核酸检测已顺利完成，检测结果全部为阴性。

　　当前疫情防控形势依然严峻复杂，请广大市民自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。

　　衷心感谢广大市民的理解、支持和配合！

　　偃师区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

　　2022年5月10日

　　（来源：偃师融媒）

关于全区5月9日区域核酸检测结果的通告

　　按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我区于5月9日开展了全区区域核酸检测。在广大居民群众的积极支持配合下，本轮次区域核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

　　当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请广大居民朋友自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。

　　衷心感谢广大居民朋友的理解、支持和配合！

　　洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部

　　2022年5月10日

　　（来源：孟津融媒）

全区全员核酸检测结果通告

　　按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我区于5月9日在全区开展了全员核酸检测。

　　在广大群众的有力支持配合下，全区本轮次全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

　　当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请广大市民自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。

　　衷心感谢全区广大群众的理解、支持和配合！

　　伊滨区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

　　2022年5月10日

　　（来源：伊滨融媒）

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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