全部阴性！偃师、孟津、汝阳等县区公布5月9日核酸检测结果

偃师、孟津、伊滨、新安、伊川等地5月9日核酸检测结果公布。 关于偃师区第二轮区域核酸检测结果的通告 按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部工作部署，我区于5月9日开展了第二轮区域核酸检测。在广大市民的积极支持配合下，本次核酸检测已顺利完成，检测结果全部为阴性。 当前疫情防控形势依然严峻复杂，请广大市民自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。 衷心感谢广大市民的理解、支持和配合！ 偃师区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室 2022年5月10日 （来源：偃师融媒） 关于全区5月9日区域核酸检测结果的通告 按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我区于5月9日开展了全区区域核酸检测。在广大居民群众的积极支持配合下，本轮次区域核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。 当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请广大居民朋友自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。 衷心感谢广大居民朋友的理解、支持和配合！ 洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年5月10日 （来源：孟津融媒） 全区全员核酸检测结果通告 按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我区于5月9日在全区开展了全员核酸检测。 在广大群众的有力支持配合下，全区本轮次全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。 当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请广大市民自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。 衷心感谢全区广大群众的理解、支持和配合！ 伊滨区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室 2022年5月10日 （来源：伊滨融媒） [3] 下一页 尾页 [1] [2]