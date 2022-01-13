曝光！豫CD71008、豫CL5239等车辆登上不礼让斑马线“黑名单”

19日，洛阳市创建办联合洛阳市交警支队公布了本周礼让斑马线的“红黑榜”名单。

19日，洛阳市创建办联合洛阳市交警支队公布了本周礼让斑马线的“红黑榜”名单，除在“红榜”上公开表扬一批主动礼让斑马线的机动车辆外，还对不礼让斑马线的豫CD71008、豫CL5239、豫C01E97、豫C50T30等车辆予以曝光。这些被曝光车辆的驾驶员将根据自身违法行为程度的不同，被处以扣3分、20元至200元不等的处罚。

据了解，今年以来，礼让斑马线红黑榜的定期发布已成为我市文明交通新时代文明实践主题活动的常态化内容。由市委宣传部指导，市创建办、市文明办、市交警支队和洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”活动目前仍在持续推进，“送你一朵小红花”作为该活动子活动也获得了许多机动车驾驶员的积极参与，在全市范围内掀起了一阵又一阵的文明浪潮。