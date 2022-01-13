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洛阳交警加大对社区、医院附近不礼让行人车辆的曝光力度【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.27 17:30

　　27日，洛阳市创建办联合洛阳市交警支队公布了一张礼让斑马线“黑榜”车辆名单，豫C750VH、豫C299US、豫C062JX、豫C058TT等车辆“榜上有名”。

　　记者从洛阳市交警支队了解到，这些车辆大多是在途经社区、医院、商业区等人口密集区附近被电子设备抓拍，按照相关法律规定，这些车辆将被处以扣3分、20元至200元不等罚款的处罚。

　　一城之美，始于文明。礼让斑马线作为文明交通的重要组成部分，也在一定程度上反映着城市的文明程度和市民和综合素质。目前，在市委宣传部指导下，由市创建办、市文明办、市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”活动仍在进行，“送你一朵小红花”作为该活动的子活动也获得了很多机动车驾驶员的积极参与，凡礼让斑马线的机动车辆均有机会获赠象征文明礼让的“小红花”车贴及文明交通礼包盲盒。

　　截至目前，辽宁路立丽路口、河洛路周山大道口、中州路武汉路口等洛阳市区十个交通点位已共计发出4000个“小红花”车贴，这也就意味着洛阳市区的“小红花”车主已突破4000人。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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